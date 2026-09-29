‘சர்தார் 2’ ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..! எங்கு, எப்போது பார்க்கலாம்?

2022-ம் ஆண்டு வெளியான ‘சர்தார்’ திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகமாக ‘சர்தார் 2’ உருவானது. பி.எஸ். மித்ரன் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்துள்ள இப்படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா, ஆஷிகா ரங்கநாத், மாளவிகா மோகனன், ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
செப்டம்பர் 10-ம் தேதி சூரியின் ‘மண்டாடி’ திரைப்படத்துடன் போட்டியாக திரையரங்குகளில் வெளியான ‘சர்தார் 2’, ரசிகர்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இந்நிலையில், ‘சர்தார் 2’ திரைப்படம் அக்டோபர் 1-ம் தேதி அமேசான் பிரைம் வீடியோ ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கார்த்தியின் ‘சர்தார் 2’ திரைப்படத்தை ரசிகர்கள் விரைவில் ஓடிடியில் காணலாம்.