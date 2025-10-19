பருப்பு கீரை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.
உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை சாப்பிடுவது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதிலும் குறிப்பாக பருப்பு கீரையில் எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துக்களும் ஆரோக்கியமும் நிறைந்திருக்கிறது பருப்பு கீரை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.
மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும். இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
இது மட்டுமில்லாமல் பித்தம் மற்றும் தலைசுற்றல் பிரச்சனையை சரியாக்கவும் நார்ச்சத்து நிறைந்து இருப்பதால் செரிமானம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்து விடுபடவும் உதவும்.
கால்சியம் நிறைந்த கீரை என்பதால் எலும்புகளை வலுப்படுத்த முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது
எனவே பல்வேறு ஆரோக்கியமும் மருத்துவ குணங்களும் நிறைந்த பருப்பு கீரை சாப்பிட்டு உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம்..