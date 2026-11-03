அஜித்தின் ‘டேர்டெவில்’ படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடக்கம்!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான அஜித்குமார் நடிப்பில், இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவாகவுள்ள புதிய திரைப்படம் ‘டேர்டெவில்’. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் இன்று கோலாகலமாகத் தொடங்கியுள்ளது.
‘குட் பேட் அக்ளி’ திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து அஜித் – ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ளதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. சென்னை, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் படப்பிடிப்பை நடத்தப் படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ‘டேர்டெவில்’ படத்தின் பூஜை விழா படக்குழுவினர் முன்னிலையில் பாரம்பரிய முறைப்படி நடைபெற்றது. இதில் படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஷாலினி அஜித்குமார், இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர். விழாவில் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையில் அஜித்தின் புதிய தோற்றத்துடன் கூடிய போஸ்டரும், படத்தின் தலைப்பும் இடம்பெற்றிருந்தது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
மேலும், இப்படத்தில் அஜித்துடன் இணைந்து நடிப்பது குறித்து நடிகர் பார்த்திபன் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துள்ளார். இப்படத்தில் ஸ்ரீலீலா, உன்னி முகுந்தன், சுனில், பிரபு, ரெடின் கிங்ஸ்லி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். அனிருத் ரவிச்சந்தர் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார். ‘விடாமுயற்சி’ படத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் அஜித்துடன் அனிருத் இணைந்திருப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
‘பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ்’ (Brave Hearts Productions) என்ற புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் ஷாலினி அஜித்குமார் இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறார். இதன் மூலம் அவர் நேரடித் திரைப்படத் தயாரிப்பில் களமிறங்கியுள்ளார்.
ரேஸ் களத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்த அஜித்குமார் மீண்டும் சினிமாவில் முழுவீச்சில் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், இப்படத்தின் அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் படப்பிடிப்புத் திட்டங்கள் குறித்த தகவல்கள் ரசிகர்களிடையே ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. படத்தின் கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.