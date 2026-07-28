சினிமா மீதான தீராத காதல்… மீண்டும் வெள்ளித்திரைக்கு வரும் யுவா புஷ்பாகர்!

வெற்றிகரமான தொழிலதிபராக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்ட நடிகர் யுவா புஷ்பாகர், சினிமா மீதான தனது தீராத காதலால் மீண்டும் திரையுலகில் களமிறங்க தயாராகி வருகிறார். வாழ்க்கை அனுபவம், தொழில்முறை ஒழுக்கம் மற்றும் நடிப்பின் மீதான ஆர்வத்துடன் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கவுள்ளார்.
திரைப்படங்களில் அறிமுகமாவதற்கு முன்பே தொலைக்காட்சி மற்றும் விளம்பரத் துறையில் பணியாற்றிய யுவா, HSBC, Ponds, Carlsberg, Aircel, 7UP உள்ளிட்ட பல முன்னணி நிறுவனங்களின் விளம்பரங்களில் நடித்துள்ளார். இதன் மூலம் கேமரா முன் நடிப்பதற்கான அனுபவத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் பெற்றார்.
நடிப்புடன் நடனம் மற்றும் சண்டைக் காட்சிகளிலும் தன்னைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளும் நோக்கில், தென்னிந்திய திரையுலகின் பல முன்னணி நடிகர்களுக்கு பயிற்சி அளித்த பாண்டியன் மாஸ்டரிடம் முறையாகப் பயிற்சி பெற்றுள்ளார். இந்தக் கடுமையான பயிற்சி அவரது உடற்தகுதி மற்றும் நடிப்புத் திறனை மேலும் மேம்படுத்தியது.
கடந்த 2009-ம் ஆண்டு இயக்குநர் சரண் இயக்கத்தில் வெளியான ‘மோதி விளையாடு’ திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான யுவா, அதில் ‘மதன்’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். வினய், காஜல் அகர்வால், கலாபவன் மணி, சந்தானம் உள்ளிட்ட பலருடன் இணைந்து நடித்த அவர், தனது இயல்பான நடிப்பால் கவனம் பெற்றார்.
அதன்பிறகு தொழில்முனைவோர் வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்தியதால் சினிமாவில் இருந்து இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டார். இருப்பினும், அந்த இடைவெளியிலும் சினிமா மீதான அவரது காதல் குறையவில்லை.
சிறு வயது முதலே உலக சினிமாவின் தீவிர ரசிகராக இருந்து வரும் யுவா, பல்வேறு மொழி திரைப்படங்களை தொடர்ந்து பார்த்து, கதை சொல்லும் முறை, திரைப்பட உருவாக்கம் மற்றும் நடிப்பு குறித்து ஆர்வத்துடன் கற்று வந்துள்ளார். குறிப்பாக கொரிய திரைப்படங்களின் மீது அவருக்கு தனி ஈர்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
நடிகர்கள் கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் மற்றும் மலையாள நடிகர் மோகன்லால் ஆகியோரின் திரைப்பயணம் தனக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகமாக இருந்ததாக யுவா தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பிட்ட ஒரு இமேஜுக்குள் சிக்காமல், வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்களில் தனது திறமையை வெளிப்படுத்தும் நடிகராக உருவாக வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என்றும் கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து யுவா புஷ்பாகர் கூறுகையில், “சினிமா எப்போதும் என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய காதல். வாழ்க்கையில் சந்தித்த ஒவ்வொரு அனுபவமும் என்னை மேலும் முதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளது. இன்று அதிக அனுபவத்துடனும், மனிதர்களைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலுடனும், என் கலை மீது இன்னும் அதிக அர்ப்பணிப்புடனும் திரும்பி வருகிறேன். மக்களை சிந்திக்க வைக்கும், மகிழ்விக்கும், மனதில் நீண்ட காலம் நிற்கும் கதைகளின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தனது மறுபிரவேசத்திற்காக கடந்த சில ஆண்டுகளாக உடற்தகுதியில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வரும் யுவா, சமகால திரைப்படங்கள் மற்றும் புதிய திரைக்கதை போக்குகளையும் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருகிறார்.
தற்போது தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில் உருவாகும் பல்வேறு திரைப்படங்களின் கதைகளை கேட்டு வரும் அவர், கதாபாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் படங்கள், ஆக்ஷன் டிராமாக்கள், உளவியல் த்ரில்லர்கள் உள்ளிட்ட வலுவான கதையம்சம் கொண்ட படங்களில் நடிக்க ஆர்வம் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், தனது உடற்தகுதி மாற்றம் மற்றும் சினிமாவுக்கான தயாரிப்புகள் தொடர்பான பதிவுகளை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகிறார். அவை ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பையும் பெற்று வருகின்றன.
தற்போது பல திரைக்கதைகளை பரிசீலித்து வரும் யுவா புஷ்பாகர், தனது அடுத்த திரைப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை விரைவில் வெளியிட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
யுவா புஷ்பாகரின் இந்த மறுபிரவேசம், வெறும் திரும்பி வருகை மட்டுமல்ல; அனுபவம், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சினிமா மீதான அழியாத காதலுடன் தொடங்கும் புதிய அத்தியாயமாக அமையவுள்ளது.