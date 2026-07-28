சென்னை தியாகராய நகர், நார்த் உஸ்மான் ரோட்டில் அமைந்துள்ள வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் நடிகை வனிதா விஜயகுமார் உற்சாகமாக ஷாப்பிங் செய்துள்ளார். அங்கு இடம்பெற்றிருந்த விதவிதமான புடவை மற்றும் ஆடை கலெக்ஷன்களை பார்வையிட்ட அவர், தனக்குப் பிடித்த பல்வேறு டிசைன்களை தேர்வு செய்து வாங்கியுள்ளார்.
வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் இடம்பெற்றிருந்த புடவைகளின் விதவிதமான கலர் காம்பினேஷன்கள், புதுமையான டிசைன்கள் மற்றும் மென்மையான ஃபேப்ரிக் ஆகியவை வனிதா விஜயகுமாரை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளன. குறிப்பாக, குறைந்த விலையில் இவ்வளவு அழகான மற்றும் தரமான கலெக்ஷன்கள் கிடைப்பது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும் அவர் தனது ஷாப்பிங் அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.
இங்கு ₹395 முதல் புடவை கலெக்ஷன்கள் கிடைக்கின்றன. ₹545 போன்ற குறைந்த விலைகளிலும் பல்வேறு டிசைன்களில் புடவைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், ₹799-க்கு இரண்டு புடவைகள், Buy 1 Get 1 உள்ளிட்ட சிறப்பு சலுகைகளும் வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்து வருகின்றன.
திருமணம், பண்டிகை, விழாக்கள், ஷூட்டிங் மற்றும் அன்றாட பயன்பாடு என அனைத்து தேவைகளுக்கும் ஏற்ற வகையில் பல்வேறு ரக புடவைகள் மற்றும் ஆடைகள் இங்கு கிடைக்கின்றன. இளம் தலைமுறையினரின் ரசனைக்கு ஏற்ப டிரெண்டியான கலெக்ஷன்களும் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
“வேறு இடங்களில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கும் ஆடைகளைவிட, இங்கு குறைந்த விலையில் தரமான மற்றும் அழகான கலெக்ஷன்கள் கிடைக்கின்றன” என நடிகை வனிதா விஜயகுமார் தனது ஷாப்பிங் அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.
குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் தேவையான ஆடைகளை ஒரே இடத்தில் வாங்கும் வகையில் பல்வேறு பிரிவுகளுடன் செயல்பட்டு வரும் வேலவன் ஸ்டோர்ஸில், வாடிக்கையாளர்களின் வசதிக்காக டூ-வீலர் மற்றும் கார் பார்க்கிங் வசதியும் உள்ளது.
பிரசாந்த் டவர்ஸ் அருகே புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாலத்தில் இறங்கியவுடன் இடதுபுறத்தில் வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் அமைந்துள்ளது. வாகனங்களில் வருபவர்களுக்கு போதுமான பார்க்கிங் வசதியுடன் செயல்பட்டு வரும் இந்த ஷோரூம், ரயில் மற்றும் பேருந்து மூலம் வரும் வாடிக்கையாளர்களும் எளிதில் அணுகக்கூடிய இடத்தில் அமைந்துள்ளது.
சின்னத்திரை மற்றும் வெள்ளித்திரையைச் சேர்ந்த பல பிரபலங்களும் வேலவன் ஸ்டோர்ஸில் ஷாப்பிங் செய்து வருகின்றனர். புதிய கலெக்ஷன்கள், குறைந்த விலைகள் மற்றும் சிறப்பு சலுகைகளுடன் வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் தற்போது ஷாப்பிங் பிரியர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.