‘வடசென்னை 2’ல் தனுஷ் – சிம்பு இணைகிறார்களா?

தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வரும் ‘வடசென்னை 2’ திரைப்படம் குறித்து தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தனது சினிமா பிரபஞ்சத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கோலிவுட் வட்டாரங்களில் பரவி வரும் தகவலின்படி, ‘வடசென்னை’ படத்தில் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்த அன்பு கதாபாத்திரத்தில் நடித்த தனுஷையும், வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘அரசன்’ படத்தின் நாயகனான சிம்புவையும் ஒரே திரையில் சந்திக்க வைக்கும் யோசனையில் இயக்குநர் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
‘வடசென்னை’ திரைப்படம் வெளியான நாள் முதல் அதன் இரண்டாம் பாகத்திற்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கும் நிலையில், ‘அன்பு’ கதாபாத்திரத்தின் அடுத்த கட்ட பயணம் எப்படி இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. மறுபுறம், சிம்பு நடிப்பில் உருவாகும் ‘அரசன்’ திரைப்படமும் ரசிகர்களிடையே பெரும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
இந்த இரண்டு கதாபாத்திரங்களுக்கும் இடையே திரைக்கதையில் ஒரு முக்கியமான சந்திப்பு அல்லது மோதல் காட்சியை உருவாக்கும் சாத்தியம் குறித்து தற்போது சினிமா வட்டாரங்களில் பேச்சு நிலவி வருகிறது. அது நிஜமாகும் பட்சத்தில், தமிழ் சினிமாவின் இரண்டு பெரிய நட்சத்திரங்களான தனுஷ் மற்றும் சிம்பு நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ஒரே திரையில் தோன்றும் தருணமாக அமையும்.
இரு நட்சத்திரங்களின் ரசிகர்களும் சமூக வலைதளங்களில் இந்த தகவலை உற்சாகமாக பகிர்ந்து வரும் நிலையில், இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், வெற்றிமாறனின் சினிமா உலகில் தனுஷ் மற்றும் சிம்பு கதாபாத்திரங்கள் சந்திக்கும் வாய்ப்பு குறித்த தகவல் ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.