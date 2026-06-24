24th June 2026
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தனுஷின் அக்கா மகன் பவிஷ் ஹீரோவாக அறிமுகம்! ‘லவ் ஓ லவ்’ திரைப்பட ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

by Suresh057
'Love O Love' Release Date Announced

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான தனுஷின் குடும்பத்திலிருந்து மேலும் ஒரு புதிய வாரிசு கதாநாயகனாக திரையுலகில் அறிமுகமாகிறார். தனுஷின் அக்கா கார்த்திகா தேவியின் மகனான பவிஷ் முதன்முறையாக ஹீரோவாக நடித்துள்ள ‘லவ் ஓ லவ்’ திரைப்படம் வரும் ஜூலை 10ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இந்த படத்தை தமிழ் சினிமாவின் புகழ்பெற்ற தயாரிப்பு நிறுவனங்களான கவிதாலயா புரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. மறைந்த இயக்குநர் கே. பாலச்சந்தரின் கவிதாலயா நிறுவனமும், தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி. சௌத்ரியின் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸும் இணைந்திருப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

‘பகிரி’, ‘சிக்லெட்ஸ்’ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய ஜகதீசன் சுப்பு இந்த திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். மேலும், தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் தனித்துவமான இசையால் ரசிகர்களை கவர்ந்து வரும் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார். பவிஷுக்கு ஜோடியாக இளம் நடிகை அனைகா சோதி நடித்துள்ளார்.

தனுஷின் குடும்பத்தில் இயக்குநர் செல்வராகவன், இயக்குநர் கஸ்தூரி ராஜா, நடிகர் தனுஷ் ஆகியோர் தங்களது திறமையால் தனி முத்திரை பதித்துள்ள நிலையில், தற்போது பவிஷும் ஹீரோவாக களமிறங்குவது ரசிகர்களிடையே பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

இளம் தலைமுறையினருக்கான காதல் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் உருவாகியுள்ள ‘லவ் ஓ லவ்’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர், பாடல்கள் மற்றும் புரமோஷன் தொடர்பான அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் விரைவில் வெளியாகும் என தயாரிப்பு தரப்பு தெரிவித்துள்ளது. படத்தின் வெளியீட்டை எதிர்நோக்கி ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.