இறுதிக்கட்டத்தை எட்டிய விஜய் சேதுபதியின் ‘பாக்கெட் நாவல்’ படப்பிடிப்பு!

தமிழ் சினிமாவின் தனித்துவமான படைப்பாளர்களில் ஒருவராகப் போற்றப்படும் இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா, நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இயக்கி வரும் திரைப்படம் ‘பாக்கெட் நாவல்’. ‘ஆரண்ய காண்டம்’, ‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’ ஆகிய படங்களின் வெற்றிக்குப் பிறகு உருவாகி வரும் இந்தப் படத்தில், ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி கதாநாயகனாக நடித்துவருகிறார்.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கிய இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் முழு படப்பிடிப்பும் நிறைவடையும் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் படத்தின் அடுத்தடுத்த அப்டேட்களை எதிர்நோக்கி ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’ திரைப்படத்திற்குப் பிறகு சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் விஜய் சேதுபதி – தியாகராஜன் குமாரராஜா கூட்டணி இணைந்திருப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. பழைய காலத்து குற்றப்புனைவு நாவல்களின் பாணியில் வெளியான படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரும் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
‘லீலை’, ‘கொலைகாரன்’ மற்றும் ‘வதந்தி’ வெப் தொடரை இயக்கிய ஆண்ட்ரூ லூயிஸ், இப்படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதையை எழுதியுள்ளார். மேலும், கன்னட சினிமாவின் முன்னணி நடிகரும் இயக்குநருமான ராஜ் பி. ஷெட்டி, இப்படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமாகிறார். அவர் விஜய் சேதுபதிக்கு எதிரான முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
‘மாஸ்டர்’, ‘பேட்ட’ படங்களுக்குப் பிறகு நடிகை மாளவிகா மோகனன், விஜய் சேதுபதியுடன் முழுநீள திரைப்படத்தில் இணைந்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜாவின் பணிமுறை குறித்து பேசிய அவர், “ஒரு காட்சியை முழுமையாக செதுக்குவதற்காகவே அவர் பல டேக்குகள் எடுப்பார்; அதற்குப் பின்னால் தெளிவான நோக்கம் இருக்கும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இசைஞானி இளையராஜா இசையமைக்கும் இந்தப் படத்திற்கு ஒளிப்பதிவை நீரவ் ஷா மேற்கொள்கிறார். யுகபாரதி பாடல்களை எழுத, சத்யராஜ் நடராஜன் படத்தொகுப்பு பணிகளை கவனித்து வருகிறார். டைலர் டர்டன் & கினோ ஃபிஸ்ட் நிறுவனம் சார்பில் தியாகராஜன் குமாரராஜாவே இப்படத்தை தயாரிக்கிறார்.
தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் பான்-இந்தியா திரைப்படமாக உருவாகி வரும் ‘பாக்கெட் நாவல்’, படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தவுடன் டீசர் மற்றும் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த திரைப்படம், அடுத்த ஆண்டு முக்கியமான வெளியீடுகளில் ஒன்றாக அமையும் எனக் கருதப்படுகிறது.