30th December 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

மோசடியில் சிக்கி தவிக்கும் மாகாபா ஆனந்த்.. வைரலாகும் தகவல்.!!

by jothika lakshu057
vijaytv makapa anand latest update viral

மோசடியில் சிக்கி புலம்பி உள்ளார் மா.கா.பா.

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் பெரும்பாலான நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி பிரபலமானவர் மா.கா.பா.இவரை தெரியாதவர் இருக்க முடியாது .இந்த நிலையில் தற்போது இவருக்கு மோசடி நடந்துள்ளதாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளார்.

அதாவது மாகாபா ஆனந்த் அவருடைய காருக்கு பிரபல பெட்ரோல் பங்க் ஒன்றில் டீசல் போட்டுள்ளார் அதில் தண்ணீர் கலந்த மோசடி செய்துள்ளதால் அவரது கார் ரிப்பேர் ஆகி அதற்கு மூன்று லட்சம் செலவு செய்திருப்பதாக பில் ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளார்.

தண்ணீர் கலந்த டீசல் போட்டதனால் அதற்கு ஆதாரம் என்னிடம் இருக்கிறது என்று மாகாபா சொல்லி எதனால் அவர்கள் அதற்கு பதிலாக பேரம் பேசுவதாக கூறியிருக்கிறார். காருக்கு மூன்று லட்சம் செலவாய் இருக்கு ஆனா அவங்க 80,000 கொடுக்கிறேன் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்துக்கு போகாதீங்கன்னு சொல்றாங்க என்று சொல்லி இருக்கிறார்.

இப்ப நான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல என்று வீடியோவை வெளியிட்டு உள்ளார்.. இந்த வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

vijaytv makapa anand latest update viral
vijaytv makapa anand latest update viral