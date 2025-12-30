வசூலில் சாதனை படைத்த குட் பேட் அக்லி.. வெளியான லேட்டஸ்ட் தகவல்.!

குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் சாதனை படைத்துள்ளதாக ஜிவி பிரகாஷ் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் அஜித் குமார். இவரது நடிப்பில் குட் பேட் அக்லி என்ற திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் உருவான இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசை அமைத்திருந்தார். இந்தப் படத்தில் வெற்றியை தொடர்ந்து மீண்டும் ஆதிக் அஜித்தின் அடுத்த படத்தை இயக்க உள்ளார். இது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகி இருந்தது.
இந்த நிலையில் தற்போது நடப்பு ஆண்டில் தியேட்டரில் வெளியான திரைப்படங்களில் குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் அதிக வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளதாக ஜிவி பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.