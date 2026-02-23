23rd February 2026
​திருமணத்துக்கு முன் விளம்பர பட ஷூட்டிங்கில் விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா​

by dinesh kumar048
Vijay Deverakonda, Rashmika at a pre-wedding promotional photo shoot

​திருமணத்துக்கு முன் விளம்பர பட ஷூட்டிங்கில் விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா​

ராஷ்மி​கா மந்தனா ‘கீத கோவிந்​தம், ‘டியர் காம்​ரேட்’ படங்​களில் விஜய் தேவர​கொண்டா ஜோடி​யாக நடித்​தார். இந்த ஜோடி பேசப்​பட்​டது. இதைத் தொடர்ந்து இரு​வரும் கடந்த சில வருடங்​களாகக் காதலித்து வரு​கின்​றனர். சமீபத்​தில் இவர்​கள் திருமண நிச்​சய​தார்த்​தம் ஹைத​ரா​பாத்​தில் நடந்​தது. இவர்​கள் திரு​மணம் பிப்​ரவரி 26-ந்தேதி உதய்​பூரில் நடக்கிறது.

திருமண வரவேற்பு மார்ச் 4-ந்தேதி ஹைதரா​பாத்​தில் உள்ள நட்​சத்​திர ஓட்டலில் நடக்​கிறது.

இவர்​களின் திருமண பத்திரிகை சமீபத்​தில் வலைதளங்களில் வைரலானது. இதற்கிடையே திருமணத்​துக்கு முன் இரு​வரும் இணைந்து விளம்பரப் படம் ஒன்றில் நடிக்கின்றனர். அதற்கான படப்​பிடிப்பு ஹைத​ரா​பாத்​தில் நடந்து வரு​கிறது. அது என்ன விளம்​பரம் என்​பதை ரகசி​ய​மாக வைத்​துள்​ளனர்.

இதற்​கிடையே இருவரும் இணைந்து ‘ரணபாலி’ என்ற பான் இந்தியா படத்​தில் நடிக்கின்​றனர். இதை ராகுல் சாங்​கிருதயன் இயக்​குகிறார்​. இதுபற்றிய அறிவிப்பு வெளியானது நினைவுகூரத்தக்கது.

