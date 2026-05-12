12th May 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

ரஜினி, கமல் படத்தில் திரிஷா?

by Suresh079
Trisha to Play a Key Role in Rajinikanth-Kamal Haasan Film

இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், கமல்ஹாசன் மற்றும் ரஜினிகாந்த் இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் தற்போது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்காலிகமாக “KHxRK” என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படம், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தமிழ் சினிமாவின் இரு உச்ச நட்சத்திரங்களையும் ஒரே திரையில் இணைக்கிறது.

அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்கும் இப்படத்தின் புரோமோ வீடியோ வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. குறிப்பாக, “யார் ஹீரோ?” என்று ரஜினி மற்றும் கமல், இயக்குநர் நெல்சனிடம் கேட்கும் வசனம் ரசிகர்களிடையே டிரெண்டானது.

மேலும், மலையாள சூப்பர்ஸ்டார் மம்மூட்டி இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்நிலையில், நடிகை திரிஷா கிருஷ்ணன் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாக புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கிடையில், ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில், சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள “கருப்பு” திரைப்படத்திலும் திரிஷா நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.