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11th August 2026
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சம்பளம் மட்டுமல்ல… செல்வாக்கிலும் கெத்து! இந்தியாவின் டாப் 10 நடிகைகள்!

by Suresh0115
Top 10 Most Influential Actresses in India Alia Bhatt Tops the List

திரையுலக நட்சத்திரங்களின் சம்பளம், சொத்து மதிப்பு, பிராண்ட் மதிப்பு, ஆடம்பர வாழ்க்கை முறை உள்ளிட்டவை குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் எப்போதும் ஆர்வம் இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில், இந்திய திரையுலகில் தற்போது அதிக செல்வாக்கும் உயர்ந்த பிராண்ட் மதிப்பும் கொண்ட டாப் 10 நடிகைகளின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் பட்டியலில் பாலிவுட் முன்னணி நடிகை ஆலியா பட் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார். திரைப்படங்களைத் தாண்டி விளம்பர உலகிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் அவர், 20-க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி பிராண்டுகளின் விளம்பரத் தூதராக உள்ளார்.

இந்த பட்டியலில் தீபிகா படுகோனே 2-ம் இடத்திலும், ராஷ்மிகா மந்தனா 3-ம் இடத்திலும், கரீனா கபூர் 4-ம் இடத்திலும், கியாரா அத்வானி 5-ம் இடத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

6-ம் இடத்தில் கீர்த்தி சனோன், 7-ம் இடத்தில் அனன்யா பாண்டே, 8-ம் இடத்தில் சமந்தா, 9-ம் இடத்தில் தமன்னா, 10-ம் இடத்தில் ஜான்வி கபூர் ஆகியோர் உள்ளனர்.

இந்திய அளவில் வெளியான இந்த டாப் 10 பட்டியலில் தென்னிந்திய திரையுலகைச் சேர்ந்த நடிகைகளில் சமந்தா மட்டுமே இடம்பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.