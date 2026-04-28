28th April 2026
‘தி இந்தியா ஸ்டோரி’ வெளியீட்டு தேதி அறிவிப்பு!

by Suresh038
‘The India Story’ release date announced!

இயக்குநர் Chetan DK இயக்கத்தில், Kajal Aggarwal மற்றும் Shreyas Talpade முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள ‘தி இந்தியா ஸ்டோரி’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Sagar B Shinde எழுதி தயாரித்துள்ள இந்த படம், பூச்சிக்கொல்லி விவசாயத்தில் இரசாயனங்களின் தவறான பயன்பாடு மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள முறைகேடுகளை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது.

மேலும், Mangesh Dhakde இசையமைத்துள்ள இந்தப் படம், சமூகப் பொறுப்புணர்வை கிளப்பும் வகையில் உருவாகியிருக்கிறது.

இந்நிலையில், ‘தி இந்தியா ஸ்டோரி’ திரைப்படம் வரும் ஜூலை 24ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.