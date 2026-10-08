ரசிகர்கள் உன்னுடன் இருப்பார்கள்… ஆனால் நீ சினிமாவில் நிலைத்து நிற்பாயா? – சிவகார்த்திகேயனுக்கு தயாரிப்பாளர் வைத்த சவால்!

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நட்சத்திரமாக வலம் வரும் சிவகார்த்திகேயன், சமீபத்தில் நடைபெற்ற ரசிகர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு தனது திரைப் பயணத்தின் ஆரம்பகால அனுபவங்கள், விமர்சனங்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் ஆதரவு குறித்து மனம் திறந்து பேசினார்.
சினிமாவில் அறிமுகமான ஆரம்ப காலத்தில் பிரபல தயாரிப்பாளர் ஒருவர் தனது படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு வந்ததாகக் கூறிய சிவகார்த்திகேயன், அப்போது அவர் தனக்கு வழங்கிய அறிவுரையையும் நினைவுகூர்ந்தார்.
“உன் மீது ரசிகர்களுக்கு இருக்கும் இந்த ஈர்ப்பும், கிரேஸும் கொஞ்ச காலத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அவர்கள் எப்போதும் உன்னுடன் இருக்க மாட்டார்கள். எனவே ரசிகர்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தாமல், உன் வேலையில் மட்டும் கவனம் செலுத்து” என்று அந்தத் தயாரிப்பாளர் தன்னிடம் கூறியதாக சிவகார்த்திகேயன் தெரிவித்தார்.
அதற்கு தான், “எனது ரசிகர்கள் எப்போதும் எனக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். அவர்கள் தொடர்ந்து என்னுடன் இருப்பார்கள்” என்று பதிலளித்ததாகக் கூறினார்.
ஆனால், தனது பதிலை ஏற்காத அந்தத் தயாரிப்பாளர், “ரசிகர்கள் உன்னுடன் இருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் இருக்கும் அளவுக்கு நீ சினிமாவில் நிலைத்து நிற்பாயா? அதை மனதில் வைத்துக்கொள்” என்று சவால் விடுத்ததாக சிவகார்த்திகேயன் பகிர்ந்துகொண்டார்.
இந்நிலையில், தனது விடாமுயற்சி மற்றும் தொடர் வெற்றிகளின் மூலம் அந்த சவாலுக்கு பதிலளித்திருக்கும் சிவகார்த்திகேயன், ரசிகர்கள் தனக்கு அளித்து வரும் அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் நன்றி தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ரசிகர்கள் இந்த சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட நிலையில், அவர்களிடம் பேசிய சிவகார்த்திகேயன், “நான் சுயமாக உருவான நட்சத்திரம் கிடையாது; மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட நட்சத்திரம்” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.
இதனிடையே, சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில், கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வரும் ‘சேயோன்’ திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்த தகவலையும் அவர் நிகழ்ச்சியில் உறுதிப்படுத்தினார். திட்டமிட்டபடி தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இப்படம் 2027-ம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரைக்கு வரவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.