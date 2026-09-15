சூர்யாவின் ‘சீன்’ படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியீடு

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘சீன்’ திரைப்படத்தின் சிறப்பு போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
சூர்யாவின் 47-வது திரைப்படமாக உருவாகி வரும் இப்படத்தை, ‘ஆவேஷம்’ புகழ் இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கி வருகிறார். சூர்யாவின் புதிய தயாரிப்பு நிறுவனமான ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது.
கேரளம் மற்றும் சென்னையில் நடைபெற்று வந்த இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் முழுமையாக நிறைவடைந்ததாக படக்குழு வீடியோ வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு படக்குழு வெளியிட்டுள்ள புதிய போஸ்டர் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
சூர்யா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான ‘கருப்பு’ மற்றும் ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ திரைப்படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து வெளியாகும் படம் என்பதால், ‘சீன்’ படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
‘சீன்’ திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 6-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.