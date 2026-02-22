22nd February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் ரூ.2 கோடி செலுத்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு!

by dinesh kumar085
Supreme Court orders AR Rahman to pay Rs. 2 crore!

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் ரூ.2 கோடி செலுத்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு!

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான ‘பொன்​னி​யின் செல்​வன்’ 2-ம் பாகம் படத்​தில் இடம்​பெற்ற ‘வீர ராஜா வீரா’ பாடல் விவ​காரத்​தில் இசையமைப்​பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமானுக்கு எதிராக இந்​திய பாரம்​பரிய பாடகர் பயஸ் வாசிஃபுதீன் தாகர் பதிப்​புரிமை வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அதை விசா​ரித்த டெல்லி உயர்நீதி​மன்​றம், ஏ.ஆர். ரகுமானை கடந்த செப்​டம்​பரில் விடு​வித்​தது. இதை எதிர்த்து பாடகர் பயஸ் வாசிஃபுதீன் தாகர் மேல்முறையீடு செய்​தார். அந்த மனுவை உச்ச நீதி​மன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்​ய​காந்த் தலை​மையி​லான அமர்வு மீண்​டும் விசா​ரித்​தது.

ஏ.ஆர்.ரகுமான் சார்​பில் மூத்த வழக்​கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்வி ஆஜராகி, ‘வீர ராஜா வீரா’ பாடலுக்கு திரை​யில் பாடகர்​கள் பயஸ் வாசிஃபுதீன் தாகர், நசீர் ஜாஹீருதீன் சாகர் பெயர்​களை குறிப்​பிட்டு அனைத்து சமூக வலைத்​தளங்​கள், ஓடிடி தளங்​களில் அங்​கீகரிக்​கப்​படும் என உறு​தி​யளித்​தார். அதைப் பதிவு செய்து கொண்ட உச்ச நீதி​மன்​றம், அதற்காக 5 வார​கால அவகாசம் வழங்​கியது.

இந்த விவ​காரத்​தில் ஏ.ஆர்​.ரகுமானின் 2 கோடி ரூபாய் டெபாசிட், டெல்லி உயர்​நீ​தி​மன்ற தலை​மைப் பதி​வாளார் வசம் இருக்​க​வும், நீதி​மன்​றங்​கள் தெரி​வித்த கருத்​துகளை கணக்​கில் கொள்​ளாமல் சிவில் வழக்கை சுதந்​திர​மாக விசா​ரிக்​க​வும் உத்​தர​விட்டு மேல்​முறை​யீடு மனுவை முடித்து வைத்​தது.

Supreme Court orders AR Rahman to pay Rs. 2 crore!
Supreme Court orders AR Rahman to pay Rs. 2 crore!