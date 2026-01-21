21st January 2026
சிக்கந்தர் தோல்வி.. ஏ.ஆர்.முருகதாஸை குறை சொன்ன ராஷ்மினா

by dinesh kumar092
Sikander's failure.. Rashmina criticized A.R. Murugadoss

சிக்கந்தர் தோல்வி.. ஏ.ஆர்.முருகதாஸை குறை சொன்ன ராஷ்மினா

கோலிவுட் கடந்து பாலிவுட்டிலும் முத்திரை பதித்தவர் இயக்குநர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ். இவரது இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த ‘மதராஸி’ படம் கலவையான விமர்னங்களை பெற்றது.

இந்நிலையில் ஏ.ஆர்.முரு​க​தாஸ் இயக்கத்​தில் சல்மான்கான் நடித்த இந்தி படம், ‘சிக்கந்தர்’. ராஷ்மிகா மந்​தனா நாயகி​யாக நடித்​தார். சத்​ய​ராஜ், சர்​மான் ஜோஷி உள்பட பலர் நடித்​த இப்படம் கடந்த வருடம் வெளி​யானது. மிக​வும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இப்படம் ரூ.200 கோடி பட்​ஜெட்​டில் உருவாகி, வணி​கரீ​தி​யாகத் தோல்​வியைத் தழுவியது.

இப்படத்​தின் தோல்விக்கு சல்மான்கான் படப்​பிடிப்​புக்​குத் தாமதமாக வந்ததும் காரணம் என ஏ.ஆர்​.​முரு​க​தாஸ் கூறியிருந்​தார். அதற்கு சல்​மான் கான் பதிலடி கொடுத்திருந்​தார்.

இந்​நிலை​யில், ராஷ்மிகா மந்​தனா தெரிவிக்கையில், ‘சிக்கந்​தர் கதை பற்றி முருக​தாஸ் சாருடன் பேசி​யது நினைவிருக்கிறது. அந்தக்கதை உண்​மை​யில் முற்​றி​லும் சுவாரஸ்​ய​மாக​வும் மாறு​பட்​ட​தாக​வும் இருந்​தது. பிறகு படப்​பிடிப்​பில் நடந்தவை வித்​தி​யாச​மாக இருந்​தன.

பொது​வாக சில படங்களில் அப்​படித்​தான் நடக்​கும். ஒரு கதையைக் கேட்கும்​போது, அது ஒன்​றாக இருக்​கும். திரைப்​பட​மாக உரு​வாகும் கால​கட்​டத்​தில், நடிகர்​களின் நடிப்​புக்கு ஏற்ப, படத்​தொகுப்​புக்கு ஏற்ப, பல விஷ​ங்கள் மாறும். அது சினிமா​வில் சகஜம்தான். ‘சிக்​கந்​தர்’ படத்​தி​லும் அது நடந்தது’ என கூறியுள்​ளார்​.

