நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் தனது வீட்டில் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படும் மர்மமான அமானுஷ்ய அனுபவம் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். வீட்டில் யாரோ இருப்பது போன்ற உணர்வு அடிக்கடி ஏற்படுவதாகவும், ஒருமுறை ஆடை அலங்காரத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த மேனிகுயின் பொம்மை யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் தானாகவே நகர்ந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பான அவரது பேட்டி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்று வருகிறது.
சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசிய ஸ்ருதி ஹாசன், அமானுஷ்ய சக்திகள் மற்றும் பேய்கள் மீதான தனது நம்பிக்கை குறித்துப் பகிர்ந்துகொண்டார். தான் வசிக்கும் வீட்டில் சில நேரங்களில் விசித்திரமான அமைதியும், யாரோ தன்னைக் கண்காணிப்பது போன்ற உணர்வும் ஏற்படுவதாகக் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், ஒருமுறை தனது அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஆடை அலங்கார மேனிகுயின் பொம்மை, யாருடைய உதவியும் இன்றி தானாகவே இடம் மாறி நகர்ந்ததாகவும், அந்தச் சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தபோது மிகுந்த அதிர்ச்சியடைந்ததாகவும் தெரிவித்தார்.
பொதுவாக ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் அறிவியல் மற்றும் தர்க்கரீதியான விளக்கம் இருக்கும் என்று நம்பும் தனக்கு, இந்தச் சம்பவத்திற்கு மட்டும் எந்தவிதமான விளக்கமும் கிடைக்கவில்லை என அவர் கூறியுள்ளார். தனது வாழ்நாளில் சந்தித்த மிகவும் பயங்கரமான அனுபவங்களில் இதுவும் ஒன்று என்றும் பகிர்ந்துள்ளார்.
ஸ்ருதி ஹாசனின் இந்தப் பேட்டி தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. குறிப்பாக, வீட்டில் மேனிகுயின் பொம்மை தானாக நகர்ந்ததாக அவர் கூறியுள்ள சம்பவம் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.