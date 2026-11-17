இயக்குநர் அட்லீ இயக்கத்தில் ஐகான் ஸ்டார் அல்லு அர்ஜுன் நடித்து வரும் பிரம்மாண்ட திரைப்படம் ‘ராக்கா’. இப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் நிலையில், விரைவில் படத்தின் அப்டேட் வெளியாகும் என அல்லு அர்ஜுன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற திரைப்பட நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர், ‘ராக்கா’ படத்தின் அப்டேட் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கான காரணம் குறித்தும், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு குறித்தும் மனம் திறந்தார்.
படத்தின் அறிவிப்பு தாமதமாவதைத் தான் நன்கு அறிவதாகக் குறிப்பிட்ட அல்லு அர்ஜுன், படத்தின் தரத்தில் எந்தவித சமரசமும் செய்யப்படாது எனத் தெரிவித்தார். மேலும், “நாங்கள் எப்போது அப்டேட் வெளியிட்டாலும், அது இதுவரை சினிமா உலகில் பார்த்திராத ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். அந்த அறிவிப்புக்குப் பிறகு படத்தைப் பற்றிய விவாதம் வேறெந்த தளத்திற்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லாத வகையில் அமைய வேண்டும்” எனக் கூறினார். தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் ரசிகர்களுக்கும் தனது நன்றியைத் தெரிவித்தார்.
சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார். பாலிவுட் முன்னணி நடிகை தீபிகா படுகோனே, அல்லு அர்ஜுனுடன் இணைந்து நடிக்கிறார். சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மற்றும் ஃபேன்டஸி பின்னணியில் உருவாகும் இப்படத்தில் அதிநவீன மோஷன் கேப்சர் மற்றும் விஎஃப்எக்ஸ் தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
ஏற்கனவே பிரம்மாண்டமான திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ள அட்லீ, தற்போது அல்லு அர்ஜுனுடன் இணைந்திருப்பதால் ‘ராக்கா’ படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில், படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் சிறப்பு வீடியோ குறித்த அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.