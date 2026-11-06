தனது சிறுவயது தீபாவளி நினைவுகளைப் பகிர்ந்த நடிகை சமந்தா!

தமிழ் சின்னத்திரையில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தொடங்கப்பட்ட ‘செலிபிரிட்டி மாஸ்டர் செஃப் தமிழ்’ நிகழ்ச்சி, தற்போது ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்று வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. சோனி விழா தொலைக்காட்சி மற்றும் சோனி லைவ் ஓடிடி தளத்தில் ஒளிபரப்பாகும் இந்நிகழ்ச்சி, பிரபலங்களின் சமையல் திறமையுடன் அவர்களின் தனிப்பட்ட அனுபவங்களையும் பார்வையாளர்களிடம் கொண்டு சேர்த்து வருகிறது.
தீபாவளி என்றாலே புத்தாடைகள், பட்டாசுகள், பலகாரங்கள் எனப் பல மகிழ்ச்சியான நினைவுகள் நம் மனதில் தோன்றும். குறிப்பாக, சிறுவயதில் குடும்பத்துடன் கொண்டாடிய தீபாவளி அனுபவங்கள் என்றும் மறக்க முடியாதவை. அந்த வகையில், ‘செலிபிரிட்டி மாஸ்டர் செஃப் தமிழ்’ நிகழ்ச்சியின் நடுவராகப் பங்கேற்று வரும் நடிகை சமந்தா, தனது சிறுவயது தீபாவளி நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.
சமீபத்தில் ஒளிபரப்பான தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பேசிய சமந்தா, தனக்குப் பிடித்தமான பாரம்பரிய இனிப்பு அதிரசம் என்று தெரிவித்துள்ளார். சிறுவயதில் தீபாவளி பண்டிகைக்காக வீட்டின் அருகே இருந்த கடையில் அதிரசம் வாங்கிச் சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ரூபாயைச் சேமித்து வைத்திருந்த பழைய நினைவுகளையும் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டார்.
இந்தச் சிறப்பு எபிசோடில் போட்டியாளர்களும் நடுவர்களும் தங்களது தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள், குடும்பத்தினருடன் பகிர்ந்து கொண்ட மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் மற்றும் விருப்பமான உணவுகள் குறித்துப் பேசினர். மேலும், போட்டியாளர்கள் பல்வேறு பாரம்பரிய தீபாவளி பலகாரங்களையும் உணவு வகைகளையும் தயாரித்து அசத்தினர்.
குறிப்பாக, நடிகை சமந்தாவுக்குப் பிடித்தமான உணவு வகைகளைச் சமையல் கலைஞர்கள் பிரத்யேகமாகத் தயாரித்து வழங்கியது நிகழ்ச்சிக்கு மேலும் சிறப்புச் சேர்த்தது. போட்டியாளர்களின் சமையல் திறமைகளை ரசிப்பதுடன், அவர்களுடன் கலகலப்பாக உரையாடி வரும் சமந்தாவின் பங்களிப்பும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.