பொங்கல் ரிலீஸுக்கு தயாராகும் விஜய் சேதுபதியின் ‘பாக்கெட் நாவல்’ – அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

இயக்குநர் தியாகராஜா குமாரராஜா இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘பாக்கெட் நாவல்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இந்தக் கூட்டணியில் வெளியான ‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’ திரைப்படம் தேசிய விருது பெற்ற நிலையில், மீண்டும் இருவரும் இணைந்துள்ள இப்படத்தின் மீது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.
இளையராஜா இசையமைக்கும் இப்படத்தில் மாளவிகா மோகனன், ராஜ் பி. ஷெட்டி, கிஷோர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
சில தினங்களுக்கு முன்பு இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்ததாகப் படக்குழு சிறப்பு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு அறிவித்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, படத்தின் டப்பிங் பணிகள் தொடங்கியுள்ளதாக நடிகர் விஜய் சேதுபதியும் தெரிவித்திருந்தார்.
இதனால் இப்படம் இந்த ஆண்டு இறுதியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
அதன்படி, ‘பாக்கெட் நாவல்’ திரைப்படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 14ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. மேலும், தமிழ் மட்டுமின்றி இந்தி, மலையாளம் மற்றும் ஜப்பானிய மொழிகளிலும் இப்படம் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.