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Tamilstar
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சிவகார்த்திகேயனின் 27-வது படத்திற்கு இசையமைக்கும் சாய் அபயங்கர்!

by Suresh053
Sai Abhyankkar to Compose Music for Sivakarthikeyan’s 27th Film

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகும் அவரது 27-வது திரைப்படத்திற்கு இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

‘பார்க்கிங்’ திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இப்படத்தை இயக்குகிறார். சத்ய ஜோதி ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தில், சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக காயடு லோஹர் நடிக்கிறார்.

‘பவள மல்லி’, ‘காட்சி சேரா’, ‘ஆசா கூட’ உள்ளிட்ட சுயாதீனப் பாடல்கள் மூலம் ரசிகர்களிடையே பிரபலமான சாய் அபயங்கர், சிவகார்த்திகேயனுடன் முதன்முறையாக இணைகிறார்.

இந்நிலையில், இப்படத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ பூஜை இன்று நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து படப்பிடிப்பும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இப்படம் குறித்த அறிவிப்பு ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.