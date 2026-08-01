ராயன் தேசிய விருது சர்ச்சை… கடின உழைப்பையும் நீண்ட பயணத்தையும் மதிக்க வேண்டும் – டி. இமான்

72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து, நடிகர் தனுஷின் ‘ராயன்’ திரைப்படத்திற்கு வழங்கப்பட்ட தேசிய விருதைச் சுற்றிய விவாதங்கள் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து பேசுபொருளாகி வருகின்றன. விருதுக்கு வேறு சில படங்களும் தகுதியானவை என்ற கருத்துகளை ரசிகர்கள் முன்வைத்து வரும் நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து இசையமைப்பாளர் டி. இமான் தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசிய டி. இமான், “தேசிய விருது என்பது ஒரு தனிநபருக்கான அங்கீகாரம் மட்டுமல்ல; அது ஒட்டுமொத்த திரைப்படக் குழுவுக்கும், அந்தப் பிராந்தியத்திற்கும் கிடைக்கும் பெருமை. விருதுகள் குறித்து மக்களிடையே மாறுபட்ட கருத்துகள் இருப்பது இயல்பானது. ஆனால், ஒரு கலைஞரின் பல ஆண்டுகால பயணத்தையும், அதற்குப் பின்னால் இருக்கும் கடின உழைப்பையும் நாம் மதிக்க வேண்டும். தொடர்ச்சியான முயற்சிக்கு காலம் தகுந்த அங்கீகாரத்தை வழங்கும்” என்று கூறினார்.
இதற்கிடையில், நடிகர் தனுஷுக்கு வழங்கப்பட்ட தேசிய விருதுக்கு திரையுலகின் பலரும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். நடன அமைப்பாளர் கலா மாஸ்டர், ராயன் திரைப்படத்தின் இயக்கம் மற்றும் தனுஷின் நடிப்பை பாராட்டியிருந்தார்.
அதேபோல், தனது பிறந்தநாள் நலத்திட்ட விழாவில் பேசிய நடிகர் தனுஷ், “‘ராயன்’ வெளியான ஆண்டில் அதைவிட சிறந்த படங்கள் இருந்தன. அந்தப் படங்களின் ரசிகர்கள் தங்களது கருத்தை வெளிப்படுத்துவது இயல்பானது. அவர்களின் உணர்வுகளை நான் முழுமையாக மதிக்கிறேன்” என்று பணிவுடன் தெரிவித்திருந்தார்.