100 கோடி வசூலை கடந்த பராசக்தி.. வெளியான லேட்டஸ்ட் தகவல்.!!

100 கோடி வசூலை பராசக்தி திரைப்படம் கடந்துள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சிவகார்த்திகேயன் இவரது நடிப்பில் பராசக்தி என்ற திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. சுதா கொங்காரா இயக்கிய இந்தப் படத்தில் ஸ்ரீலிலா, ரவி மோகன் ,அதர்வா போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ்காக ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது இந்த திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் உள்ள வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. 150 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த திரைப்படத்தில் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில் இந்த திரைப்படம் தற்போது 100 கோடி வசூலை கடந்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஏற்கனவே சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான டாக்டர், டான், அமரன், மதராசி ஆகிய படங்கள் தொடர்ந்து 100 கோடி வசூல் வேட்டையாடி வரும் நிலையில் அடுத்து அந்த வரிசையில் பராசக்தியும் இடம்பெற்றுள்ளது இதனால் சிவகார்த்திகேயன் ஹாட்ரிக் 100 கோடி வசூல் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.
இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது