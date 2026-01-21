21st January 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

100 கோடி வசூலை கடந்த பராசக்தி.. வெளியான லேட்டஸ்ட் தகவல்.!!

by jothika lakshu062
Parashakti movie crossed 100 crore collection

100 கோடி வசூலை பராசக்தி திரைப்படம் கடந்துள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சிவகார்த்திகேயன் இவரது நடிப்பில் பராசக்தி என்ற திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. சுதா கொங்காரா இயக்கிய இந்தப் படத்தில் ஸ்ரீலிலா, ரவி மோகன் ,அதர்வா போன்ற பல பிரபலங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ்காக ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது இந்த திரைப்படம் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் உள்ள வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. 150 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த திரைப்படத்தில் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில் இந்த திரைப்படம் தற்போது 100 கோடி வசூலை கடந்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஏற்கனவே சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளியான டாக்டர், டான், அமரன், மதராசி ஆகிய படங்கள் தொடர்ந்து 100 கோடி வசூல் வேட்டையாடி வரும் நிலையில் அடுத்து அந்த வரிசையில் பராசக்தியும் இடம்பெற்றுள்ளது இதனால் சிவகார்த்திகேயன் ஹாட்ரிக் 100 கோடி வசூல் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது

Parashakti movie crossed 100 crore collection

Parashakti movie crossed 100 crore collection