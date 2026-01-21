21st January 2026
இளையராஜாவுக்கு மீண்டும் ஒரு மகுடம்.. பத்மபாணி விருதுக்கு சொந்தக்காரராகும் இசைஞானி..!

இளையராஜாவுக்கு மீண்டும் ஒரு மகுடம்.. பத்மபாணி விருதுக்கு சொந்தக்காரராகும் இசைஞானி..!

இசைஞானி இளையராஜா லண்டனில் ‘சிம்பொனி’ இசைச்தொகுப்பை அரங்கேற்றி இசையுலக கவனத்தை ஈர்த்தார்.

இந்நிலையில் அஜந்தா-எல்லோரா சர்வதேச திரைப்பட விழா, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சத்ரபதி சம்பாஜி நகரில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் 11-வது பட விழா, ஜனவரி 28-ந்தேதி முதல் பிப்ரவரி 4-ந்தேதி வரை நடை​பெற உள்​ளது.

8 நாட்​கள் நடை​பெறும் இப்பட விழா​வில் சுமார் 70 திரைப் படங்​கள் திரை​யிடப்​படு​கின்​றன. இவ்​விழா​வில் இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு ‘பத்ம​பாணி’ விருது வழங்​கப்பட இருக்​கிறது. இதை விழா ஏற்​பாட்​டாளர்​கள் அறிக்கை மூலம் தெரி​வித்​துள்​ளனர்.

இந்​திய மற்​றும் சர்​வ​தேச கலைஞர்​கள், பல்வேறு துறை​களைச் சேர்ந்த முக்​கிய பிரமுகர்​கள், திரைப்பட ஆர்வலர்கள் முன்னிலை​யில், ஜனவரி 28-ந்தேதி அன்று மாலை​யில் நடை​பெறும் விழா​வின் தொடக்க நிகழ்ச்​சி​யில் இவ்​விருது இளையராஜாவுக்கு வழங்​கப்பட இருக்கிறது.

திரைப்பட விமர்​சகர் லத்​திகா பட்​கோங்​கர் (தலை​வர்), திரைப்​பட இயக்குநர்​களான அசுதோஷ் கோவாரிக்​கர், சுனில் சுக்​தங்​கர், சந்​திர​காந்த் குல்​கர்னி ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் இளை​ய​ராஜாவை, இந்த விருதுக்​குத் தேர்ந்​தெடுத்​துள்​ளனர்.

அவ்வகையில் அவருக்கு, பத்​ம​பாணி நினை​வுச் சின்​னம், பாராட்​டுப் பத்​திரம், ரூ.2 லட்​சம் ரொக்​கப் பரிசு வழங்கப்படும். இதற்கு முன்​னர் இந்த விருதைப் பாடலாசிரியர் ஜாவேத் அக்​தர், மூத்த இயக்குநர் ​- எழுத்தாளர் சாய் பரஞ்ச்​பே, நடிகர் ஓம் பூரி ஆகியோர் பெற்றுள்​ளனர்​. விருதுகள் கலைஞர்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஊக்கம்தானே.!

