மிருணாள் தாகூர் – துல்கர் சல்மானின் முதல் ஆல்பம் பாடல் – வைரல்
துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் வெளியான லோகோ படம் வரவேற்பை பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து அவரது நடிப்பில் வெளியான காந்தா படமும் ரசிகர்களை வெகுவாக ஈர்த்தது.
மேலும் துல்கர் சல்மான், மிருணாள் தாக்குர் நடித்து வெற்றி பெற்ற ‘சீதாராமம்’ என்ற தெலுங்கில் உருவான படம், தமிழ், மலையாளம், இந்தியிலும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இதை, ஹனு ராகவபுடி இயக்கியிருந்தார். இப்படத்தை அடுத்து துல்கர் சல்மான், மிருணாள் தாக்குர் இணைந்து ஆல்பம் பாடல் ஒன்றில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த ஆல்பத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். ‘பீகி பீகி’ என்று தொடங்கும் இப்பாடலை அவர் மகன் ஏ.ஆர்.அமீன் மற்றும் ஜஸ்லின் ராயல் பாடியுள்ளனர். இந்த ஆல்பம் பாடல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
துல்கர் சல்மான், மிருணாள் இருவரும் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்தின் பணிகளும் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இப்படமும் வித்தியாசமான கதைக்களம் கொண்டது என கூறப்படுகிறது.