விஜயின் அரசியல் வருகை குறித்து சுமன் பேசிய பேச்சு..!

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய். இவரது நடிப்பில் ஜனநாயகன் என்ற திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருந்தது ஆனால் சென்சார் பிரச்சனை காரணமாக இந்த திரைப்படம் தற்போது ரிலீஸ் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்துள்ளனர்.
இந்தத் திரைப்படத்தின் ரிலீஸுக்காக ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் தளபதி விஜயின் அரசியல் வருகை குறித்து சினிமா பிரபலங்கள், மற்றும் அரசியல் பிரபலங்கள் என பலரும் அவர்களது கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் நடிகர் சுமனிடம் விஜயின் அரசியல் பயணம் குறித்தும் தேர்தல் குறித்தும் கேட்டபோது அதற்கு பதில் அளித்த சுமன் வெறும் கூட்டத்தை வைத்து வெற்றியை தீர்மானிக்க முடியாது எலக்ஷனில் ஒரு வாரத்திற்கு முன் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் மனம் மாறலாம் என்று கூறியுள்ளார்.
இது மட்டுமில்லாமல் அதையும் தாண்டி கேஸ்ட் கம்யூனிட்டி என எல்லாமே இருக்கிறது. யூத் ஒரு மாதிரி யோசிப்பாங்க சீனியர் சிட்டிசன் ஒரு மாதிரி யோசிப்பாங்க இவங்க வந்தா எங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்றும் நினைப்பாங்க என்று சொல்லி இருக்கிறார்.
இவரின் இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.