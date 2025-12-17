28 C
Chennai
17th December 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

மக்​களைத் தவறாக வழி நடத்துவதா? – ரகுல் ப்ரீத் சிங் எச்சரிக்கை

by dinesh kumar060
Misguiding the people? - Rakul Preet Singh warns

மக்​களைத் தவறாக வழி நடத்துவதா? – ரகுல் ப்ரீத் சிங் எச்சரிக்கை

நடிகை ரகுல் ப்ரீத் சிங் அழகுக்காக அறுவைச் சிகிச்சை செய்து கொண்டதாக தகவல் பரவி வருகிறது. இது பற்றிய விவரம் பார்ப்போம்..

தமிழ்த்திரையை தொடர்ந்து தெலுங்​கு, இந்​திப் படங்​களிலும் நடித்து வரு​கிறார், ரகுல் ப்ரீத் சிங். இவர் தனது உடலில் சில இடங்​களில் பிளாஸ்​டிக் சர்​ஜரி செய்துள்​ள​தாக டாக்​டர் பிர​சாந்த் என்பவர், சில நாட்களுக்கு முன் வெளி​யிட்ட வீடியோவில் தெரிவித்திருந்​தார். அதில், ரகுல் ப்ரீத் சிங்கின் தற்​போதைய மற்​றும் முந்​தைய புகைப் ​படங்​களை வெளியிட்​டுள்​ளார்.

கன்​னம், தாடையை மேம்​படுத்த ரகுல் பிளாஸ்​டிக் சர்​ஜரி மற்றும் ஃபில்​லர்​களைப் பயன்​படுத்தியதாக​வும் மூக்கு அறுவை சிகிச்சையை​ செய்​து​கொண்டதாகவும் தெரிவித்​திருந்​தார். இந்நிலை​யில், அந்த மருத்​து​வரை ரகுல் ப்ரீத் சிங் கடுமை​யாக விமர்சித்து தனது இன்ஸ்​டாகி​ராம் ஸ்டோரி​யில் பதிவு ஒன்றை வெளி​யிட்​டு உள்​ளார்.

அதில், ‘மோசடி எச்சரிக்கை: இவரைப் போன்​றவர்​கள் தங்களை மருத்​து​வர்கள் என்று கூறிக்​கொண்டு எந்த ஆதாரமும் இல்​லாமல் அறிக்​கைகளை வெளி​யிடு​வதும் மக்​களைத் தவறாக வழிநடத்துவதும் அச்சத்தைத் தரு​கிறது. பழங்​கால மற்​றும் நவீன அறிவியலைப் புரிந்​து​கொண்ட ஒரு நடிகை​யாக இருக்கிறேன்.

மக்​கள் அறுவை சிகிச்​சைகள் செய்​தால் அதில் எனக்கு எந்​தப் பிரச்​சினை​யும் இல்​லை. ஆனால், கடின உழைப்​பின் மூலம் எடையைக் குறைக்க முடி​யும் என்ற மற்​றொரு விஷய​மும் இருக்கிறது. அதைப் பற்றி எப்​போ​தாவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?’ என கேட்​டுள்​ளார்.

Misguiding the people? - Rakul Preet Singh warns
Misguiding the people? – Rakul Preet Singh warns

 