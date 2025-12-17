28 C
Chennai
17th December 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

‘ஜெயிலர் 2’ – சிறப்பு பாடலுக்கான படப்பிடிப்பை துவங்கிய பிரபல நடிகை?

by dinesh kumar071
'Jailer 2' - Famous actress who has started shooting for a special song?

‘ஜெயிலர் 2’ – சிறப்பு பாடலுக்கான படப்பிடிப்பை துவங்கிய பிரபல நடிகை?

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி​காந்த் நடிக்​கும் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தை நெல்​சன் திலீப் ​கு​மார் இயக்கி வரு​கிறார். இப்படத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்​யா, சுராஜ் வெஞ்​சரமுடு, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகிபாபு, விநாயகன் உள்பட பலர் நடிக்கின்றனர். அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படம் அடுத்த வருடம் வெளியாகவுள்ளது.

இந்​நிலை​யில், இப்படத்தில் இந்தி நடிகை நோரா பதேஹி, ஒரு பாடலுக்கு ஆடுகிறார். ரஜினி​யின் ‘ஜெ​யிலர்’ படத்​தில் தமன்னா ‘காவாலா’ என்ற பாடலுக்கு ஆடி​யிருந்​தார். அந்​தப் பாடல் வைரலானது. இதையடுத்து ‘கூலி’ படத்​தில் பூஜா ஹெக்டே, ‘மோனிகா’ என்ற ​பாடலுக்கு ஆடியிருந்​தார். அந்​தப் பாடலும் ஹிட்​டானது.

இந்​நிலை​யில் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்​தில் நோரா பதேஹி இணைந்துள்ளார். அவர் தொடர்​பான பாடல் காட்சி சென்னை அருகே செட் அமைத்து நடந்து வரு​கிறது. 8 நாட்கள் அவருக்​கான படப்​பிடிப்பு இருப்பதாகக் கூறப்​படு​கிறது.

மேலும், ஜெயிலர்-2 படத்தில் சிவராஜ்குமார், மோகன்லால் ஆகியோரும் இணைகின்றனர். விஜய் சேதுபதியும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் வருவதாக கூறப்படுகிறது.

'Jailer 2' - Famous actress who has started shooting for a special song?
‘Jailer 2’ – Famous actress who has started shooting for a special song?