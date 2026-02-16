லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் ‘டிசி’ கிளிம்ஸ் வீடியோ வெளியீடு!
தமிழ் சினிமாவில் மாநகரம் படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான லோகேஷ் கனகராஜ், தற்போது முன்னணி இயக்குநராக திகழ்ந்து வருகிறார். கூலி படத்தை தொடர்ந்து கைதி-2 படப்பிடிப்பு என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இப்படம் மேலும் தாமதமாகும் என கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், லோகேஷ் கனகராஜ் நடிகராக அறிமுகமாகும் படம், ‘டிசி’. இதை ‘சாணிக்காயிதம்’, ‘கேப்டன் மில்லர்’ படங்களை இயக்கிய அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்குகிறார். இந்த மிரட்டலான ஆக்ஷன் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கிறது. அனிருத் இசை அமைக்கிறார்.
இப்படத்தில் தேவதாஸ் என்ற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கிறார். வாமிகா கபி சந்திராவாகவும், சஞ்சனா, பார்வதியாகவும் நடிக்கின்றனர். காதலர் தினத்தையொட்டி இப்படத்தில் இருந்து கிளிம்ஸ் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. கோடைக்காலத்தில் இந்தத் திரைப்படம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.