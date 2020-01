legend சரவணா அண்ணாச்சியின் படப்பிடிப்பில் இணைந்த முக்கிய பிரபலம், அவரே கூறிய தகவல்

legend சரவணா அண்ணாச்சி அவர்கள் தனது சொந்த தயாரிப்பில் ஒரு படம் ஒன்று நடித்து வருகிறார்.

அண்மையில் கூட இப்படத்தின் பாடல் படப்பிடிப்பு நடந்து முடிந்தது.

மேலும் இப்படத்தில் பிரபு, கோவை சரளா, விவேக், விஜயகுமார், நாசர், தம்பி ராமையா போன்ற ,முன்னணி நடிகர் நடிகைகளை நடித்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் பிரபல எழுத்தாளர் மற்றும் நடிகருமான பா. விஜய் அவர்கள் இப்படத்தில் இணைந்துள்ளதாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

Very happy to work with legends saravana stores productions. Thanks @Jharrisjayaraj ,Saravanan sir, jd and jerry sir for making this possible. #SaravanaStores pic.twitter.com/9tDayGXpLI

— PA.VIJAY (@pavijaypoet) January 18, 2020