ரசிகர்களை கவரும் “காவிய காதல்” டைட்டில் அறிவிப்பு வீடியோ!

by Suresh0117
“Kaviya Kadhal” title announcement video wins fans’ attention!

சாந்தி டாக்கீஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் புதிய திரைப்படமான “காவிய காதல்” படத்தின் தலைப்பு அறிவிப்பு வீடியோ, ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

“மாவீரன்” மற்றும் “3BHK” போன்ற வெற்றிப்படங்களை தொடர்ந்து தயாரித்து வரும் தயாரிப்பாளர் அருண் விஸ்வா தலைமையிலான சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனம், நடிகர் பாரத் கதாநாயகனாக நடிக்கும் தனது அடுத்த படைப்பை முதலில் “புரொடக்‌ஷன் நம்பர் 4” என அறிவித்திருந்தது. தற்போது அந்த படத்திற்கு “காவிய காதல்” என தலைப்பு வைக்கப்பட்டு, அதன் டைட்டில் அறிவிப்பு வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

நகைச்சுவை மற்றும் காதல் கலந்த கலர்ஃபுல் காட்சிகளுடன் வெளியான இந்த வீடியோ, இளம் ரசிகர்களையும் குடும்ப பார்வையாளர்களையும் கவர்ந்துள்ளது. வீடியோவில் இடம்பெற்றுள்ள உற்சாகமான காட்சிகளும், கதாபாத்திரங்களின் லுக் மற்றும் காமெடி டச் ஆகியவை ரசிகர்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.

இப்படத்தில் நடிகர் பாரத் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். “குடும்பஸ்தன்” திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற சான்வே மேக்னா கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும் நடிகர் பால சரவணன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பது படத்தின் நகைச்சுவை அம்சத்திற்கு வலு சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

“காவிய காதல்” திரைப்படத்தை ஹரிஹரசுதன் அழகிரி எழுதி இயக்கியுள்ளார். இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ரொமான்டிக் எண்டர்டெயினராக உருவாகி வருவதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

படத்தின் தொழில்நுட்பக் குழுவில் ஒளிப்பதிவாளராக தேனி ஈஸ்வர், கலை இயக்குநராக சி.எஸ். பாலச்சந்தர், ஆடை வடிவமைப்பாளராக கிருத்திகா சேகர் மற்றும் இசையமைப்பாளராக நிவாஸ் கே பிரசன்னா பணியாற்றுகின்றனர்.

“காவிய காதல்” படத்தின் டீசர், இசை வெளியீடு, டிரெய்லர் மற்றும் உலகளாவிய திரையரங்கு வெளியீடு குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.