‘சிஸ்டம்’ படத்தில் அபார நடிப்பு: ஐகானிக் கோல்ட் ஸ்ட்ரீமிங் விருதை வென்ற ஜோதிகா!

அமேசான் ஒரிஜினல் திரைப்படமான ‘System’ படத்தில், சரிதா என்ற கதாபாத்திரத்தில் ஆழமான உணர்வுகளுடன் கூடிய மிகச் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியதற்காக, சிறந்த நடிகைக்கான விமர்சகர்களின் தேர்வு பிரிவில் ஐகானிக் கோல்ட் ஸ்ட்ரீமிங் விருதை நடிகை ஜோதிகா பெற்றுள்ளார்.
இயக்குநர் அஷ்வினி ஐயர் திவாரி இயக்கத்தில், நடிகை சோனாக்ஷி சின்காவுடன் இணைந்து நடித்துள்ள இந்த திரைப்படம், சவாலான கதாபாத்திரங்களை தேர்வு செய்து அவற்றை மிகுந்த நேர்த்தியுடன் கையாளும் ஜோதிகாவின் திறனை மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.
‘System’ திரைப்படத்தில், பெரிய அமைப்பின் அழுத்தத்திலிருந்து தப்பிக்கவும், அதே நேரத்தில் தனது குடும்பத்தையும் தன்னையும் பாதுகாக்கவும் போராடும் நடுத்தர வர்க்கப் பெண்ணின் கதாபாத்திரத்தை ஜோதிகா மிக நுணுக்கமாகவும் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் வெளிப்படுத்தியிருப்பது ரசிகர்களிடமும் விமர்சகர்களிடமும் பெரும் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.
2026-ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த மதிப்புமிக்க விருது, ஏற்கனவே பல சாதனைகள் படைத்துள்ள அவரது திரைப்பயணத்தில் மேலும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது.
மொழி எல்லைகளைத் தாண்டி, கதையின் மையமாகவும் மாற்றத்தின் சின்னமாகவும் இருக்கும் கதாபாத்திரங்களை தேர்வு செய்வதில் ஜோதிகா காட்டும் கவனம் அவரது தனித்துவத்தை மேலும் உறுதிப்படுத்துகிறது.
திரையுலகில் தொடர்ந்து புதுமையான மற்றும் அர்த்தமுள்ள கதாபாத்திரங்களை நோக்கி அவர் மேற்கொள்ளும் பயணத்திற்கு கிடைத்துள்ள இந்த விருது, அவரது இடைவிடாத கலைத் தேடலுக்கான ஒரு முக்கிய அங்கீகாரமாகும்.