எம்ஜிஆர் பயோபிக்கில் ஜெயலலிதாவாக நடிக்கிறாரா திரிஷா?

மறைந்த தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சரும், தமிழ் திரையுலகின் ஜாம்பவானுமான எம்ஜிஆரின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு புதிய பயோபிக் திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. ‘புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தில், எம்ஜிஆர் கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் ஜே.எம். பஷீர் நடிக்கவுள்ளார். எம்ஜிஆரின் திரைப்பயணம், அரசியல் வளர்ச்சி மற்றும் அவரது வாழ்க்கையில் இடம்பெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாக உள்ளது.
இந்தப் படத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் கதாபாத்திரமும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இந்நிலையில், ஜெயலலிதா கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க முன்னணி நடிகை திரிஷாவிடம் படக்குழு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஏற்கெனவே பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் தனது நடிப்புத் திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ள திரிஷா, ஜெயலலிதாவின் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு மேலும் அதிகரிக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், இதுகுறித்து திரிஷா தரப்பிலிருந்தோ அல்லது படக்குழுவினரிடமிருந்தோ இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.
மேலும், எம்ஜிஆரின் அரசியல் பயணத்தை விவரிக்கும் வகையில், முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் சி.என். அண்ணாதுரை மற்றும் மு. கருணாநிதி உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் தலைவர்களின் கதாபாத்திரங்களும் இப்படத்தில் இடம்பெற உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
சென்னை ராமாபுரத்தில் படப்பிடிப்பைத் தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. படத்தில் நடிக்கவுள்ள மற்ற நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எம்ஜிஆர் பயோபிக்கில் ஜெயலலிதாவாக திரிஷா நடிப்பாரா என்ற கேள்வி தற்போது ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் மத்தியில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இருப்பினும், இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் வெளியாகும் வரை காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது.