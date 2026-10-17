26 ஆண்டு காலக் கனவை நிறைவேற்றிய ஹிருத்திக் ரோஷன்! கேரள ரசிகையை நேரில் சந்தித்து நெகிழ்ச்சி!

பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகரான ஹிருத்திக் ரோஷன், பெருமூளை வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு படுக்கையிலேயே முடங்கியுள்ள தனது 52 வயது ரசிகையின் நீண்ட நாள் ஆசையை நிறைவேற்றி நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளார். கேரளாவைச் சேர்ந்த அந்த ரசிகையைத் தனது சொந்த செலவில் மும்பைக்கு வரவழைத்து, நேரில் சந்தித்துப் பேசியதுடன் பரிசுகளையும் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.
கேரள மாநிலம் ஆலப்புழா மாவட்டம், மாராரிக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கிருஷ்ண குருப். மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் பணியாற்றி வந்த இவர், தனது மனைவி பாலமணி மற்றும் மூன்று பிள்ளைகளுடன் அங்கேயே வசித்து வந்தார். இவர்களது மகள் பீஜா (52), சிறுவயதிலேயே பெருமூளை வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டார். மூன்று வயதில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு, வயது அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவரது இயல்பான செயல்பாடுகளைப் பாதித்தது. இதனால் ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு மேல் அவரால் படிப்பைத் தொடர முடியவில்லை.
19 வயது வரை புனேவில் வசித்த பீஜா, அதன்பிறகு கேரளாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டு, தனது தாயின் பராமரிப்பில் வாழ்ந்து வந்தார்.
சிறுவயது முதலே இந்திப் படங்கள் மீது ஆர்வம் கொண்டிருந்த பீஜா, கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டு ஹிருத்திக் ரோஷன் கதாநாயகனாக அறிமுகமான ‘கஹோ நா… பியார் ஹை’ (Kaho Naa… Pyaar Hai) திரைப்படத்தைப் பார்த்தார். அந்தப் படத்தில் ஹிருத்திக்கின் நடனமும் நடிப்பும் அவரை வெகுவாகக் கவர்ந்தன. அன்று முதல் ஹிருத்திக்கின் தீவிர ரசிகையாக மாறிய பீஜா, எப்படியாவது அவரை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்பதைத் தனது வாழ்நாள் கனவாகக் கொண்டிருந்தார்.
இந்தக் கனவை நிறைவேற்ற பீஜாவின் தம்பி ஷியாம் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தார். மும்பையில் விஸ்மயா மேக்ஸ் ஸ்டூடியோவின் இயக்குநராகப் பணியாற்றும் ஷியாம், சமீபத்தில் இஸ்ரேல் சென்றிருந்தபோது தற்செயலாக ஹிருத்திக் ரோஷனின் மேலாளரைச் சந்தித்துள்ளார். அப்போது தனது அக்கா பீஜாவின் உடல்நிலை குறித்தும், கடந்த 26 ஆண்டுகளாக ஹிருத்திக்கை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்ற அவரது ஆசை குறித்தும் எடுத்துரைத்துள்ளார்.
இந்தத் தகவல் ஹிருத்திக் ரோஷனின் கவனத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது. பீஜாவின் கதையைக் கேட்ட அவர், உடனடியாக அவரைச் சந்திக்கச் சம்மதித்தார்.
பீஜாவால் தெளிவாகப் பேசவோ, தலையை நிமிர்த்திப் பிடிக்கவோ, பிறர் உதவியின்றி அமரவோ முடியாத சூழல் உள்ளது. இத்தகைய உடல்நலச் சவால்களுக்கு மத்தியிலும், தனது அபிமான நடிகரைச் சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் குடும்பத்தினருடன் விமானம் மூலம் கேரளாவிலிருந்து மும்பைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார். மகளின் நீண்ட நாள் கனவு நிறைவேறுவதைக் காண்பதற்காக அவரது 80 வயது தாயார் பாலமணியும் உடன் சென்றிருந்தார்.
மும்பையில் உள்ள ஹிருத்திக் ரோஷனின் இல்லத்தில் இந்தச் சந்திப்பு நடைபெற்றது. சுமார் 20 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த நெகிழ்ச்சியான சந்திப்பின்போது, ஹிருத்திக் பீஜா மற்றும் அவரது தாயாருடன் அமர்ந்து அன்புடன் உரையாடினார்.
அப்போது, தனது முதல் படத்தில் பீஜாவுக்கு மிகவும் பிடித்த விஷயம் எது என்று ஹிருத்திக் கேட்டுள்ளார். அதற்குப் பீஜா தனது உடல்நிலையையும் பொருட்படுத்தாமல் சிரமப்பட்டு அளித்த பதில், ஹிருத்திக்கை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. தொடர்ந்து இருவரும் பரிசுகளைப் பரிமாறிக்கொண்டதுடன், ஒன்றாகப் புகைப்படங்களும் எடுத்துக்கொண்டனர்.
ஹிருத்திக் ரோஷன் திரையுலகில் அறிமுகமாகி 26 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் தருணத்தில் இந்தச் சந்திப்பு நிகழ்ந்திருப்பது கூடுதல் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. பீஜாவின் சகோதரர் பிஜுவும் இதே நோயால் பாதிக்கப்பட்டு தனது 36-வது வயதில் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
உடல்நலச் சவால்களுக்கு மத்தியிலும், 26 ஆண்டுகளாகத் தனது அபிமான நடிகரைச் சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை மனதில் சுமந்திருந்த ரசிகையின் கனவை ஹிருத்திக் ரோஷன் நிறைவேற்றியிருப்பது பலரையும் நெகிழ்ச்சியடையச் செய்துள்ளது. இந்தச் சந்திப்பு சமூக வலைதளங்களிலும் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.