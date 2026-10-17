தீபாவளி ரிலீசுக்கு வரிசை கட்டும் தமிழ் படங்கள்… வசூல் வேட்டையில் முந்தப்போவது யார்?

ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகையின்போது முன்னணி நடிகர்களின் திரைப்படங்கள் திரைக்கு வந்து ரசிகர்களுக்கு விருந்தளிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு தீபாவளி திரைப்போட்டியில் சூர்யாவின் ‘சீன்’, நயன்தாராவின் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’, விஜய் ஆண்டனியின் ‘அப்பா குட்டி’, பிரபுதேவாவின் ‘மூன் வாக்’ ஆகிய தமிழ்ப் படங்களுடன், பிரமாண்ட இந்திப் படமான ‘ராமாயணா’வும் களமிறங்குகிறது.
இந்த ஆண்டு ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், விஜய், அஜித் போன்ற முன்னணி நட்சத்திரங்களின் படங்கள் தீபாவளி களத்தில் இல்லாவிட்டாலும், புதிய கதைக்களங்களுடன் உருவாகியுள்ள படங்கள் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கத் தயாராக உள்ளன. இதனால் வசூல் போட்டியில் முந்தப்போவது யார், ரசிகர்களின் மனதை வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
சூர்யாவின் ‘சீன்’ – எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தும் கூட்டணி!
இந்த ஆண்டு தீபாவளி திரைப்போட்டியில் முக்கியப் போட்டியாளராகக் களமிறங்குகிறார் நடிகர் சூர்யா. மலையாளத்தில் ‘ஆவேஷம்’ திரைப்படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த இயக்குநர் ஜீத்து மாதவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘சீன்’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
‘கருப்பு’, ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ படங்களைத் தொடர்ந்து வெற்றிப் பயணத்தைத் தொடரும் முனைப்பில் சூர்யா களமிறங்குவதால், இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நயன்தாராவின் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ – மீண்டும் அம்மன் அவதாரம்!
நயன்தாரா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ இந்தத் தீபாவளிப் போட்டியில் கவனத்தை ஈர்க்கும் மற்றொரு திரைப்படமாகும். முதல் பாகம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், அதன் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்கியுள்ளார். ஹிப் ஹாப் ஆதி இசையமைத்துள்ள இப்படத்தில் பிரமாண்டமான காட்சிகளுக்கும் ஆன்மிக அம்சங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
‘ரைஸ் ஆஃப் மகாசக்தி’ என்ற பெயரில் வெளியான டீசர் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. தமிழ் மட்டுமின்றி மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் வெளியாகவுள்ளதால், இப்படம் பரந்த அளவிலான ரசிகர்களைச் சென்றடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விஜய் ஆண்டனியின் ‘அப்பா குட்டி’ – தந்தை, மகள் பாசம்!
ஆக்ஷன், உணர்ச்சி, குடும்பப் பாசம் ஆகிய அம்சங்களுடன் தீபாவளி ரேஸில் களமிறங்குகிறது விஜய் ஆண்டனியின் ‘அப்பா குட்டி’. மு. மாறன் இயக்கியுள்ள இப்படம் தந்தை – மகள் உறவை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது.
குடும்ப உறவுகளின் உணர்வுகளை மையமாகக் கொண்ட கதைகளுக்கு ரசிகர்களிடம் எப்போதும் வரவேற்பு இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில், பார்வையாளர்களை உணர்வுபூர்வமாக இணைத்துக்கொள்ளும் காட்சிகள் படத்தில் இடம்பெற்றிருந்தால், ‘அப்பா குட்டி’ திரைப்படத்துக்கும் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
பிரபுதேவாவின் ‘மூன் வாக்’ – மீண்டும் இணையும் பிரபுதேவா, ஏ.ஆர். ரஹ்மான்!
நடனத்துக்கும் இசைக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் திரைப்படமாக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பிரபுதேவாவின் ‘மூன் வாக்’. சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரபுதேவா – ஏ.ஆர். ரஹ்மான் கூட்டணி மீண்டும் இணைந்திருப்பது இப்படத்தின் முக்கிய ஈர்ப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மனோஜ் நிர்மலா ஸ்ரீதரன் இயக்கியுள்ள இப்படம், இசை மற்றும் நடன ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
‘ராமாயணா’ – பிரமாண்ட இந்திப் படத்தின் வருகை!
தமிழ்ப் படங்களுக்கிடையே போட்டி நிலவும் நிலையில், இந்திய அளவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ‘ராமாயணா’ திரைப்படமும் தீபாவளி ரேஸில் களமிறங்குகிறது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமராகவும், சாய் பல்லவி சீதையாகவும், யாஷ் ராவணனாகவும் நடித்துள்ளனர். இரண்டு பாகங்களாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் முதல் பாகம் நவம்பர் 5-ஆம் தேதி வெளியாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பிரமாண்டமான படைப்பாக உருவாகியுள்ள ‘ராமாயணா’, தமிழ்ப் படங்களுக்குக் கடும் போட்டியை ஏற்படுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவுகிறது.
இந்தத் தீபாவளியை முன்னிட்டு, தமிழ்ப் படங்கள் நவம்பர் 5 மற்றும் 6-ஆம் தேதிகளில் திரைக்கு வரத் தயாராகி வருகின்றன. வெவ்வேறு கதைக்களங்கள், முன்னணி நட்சத்திரங்கள், இசை மற்றும் பிரமாண்டமான காட்சிகள் என இந்த ஆண்டு திரைப்போட்டி பல்வேறு அம்சங்களுடன் அமையவுள்ளது.
மொத்தத்தில், நட்சத்திரங்களின் செல்வாக்கு, கதையின் வலிமை, ரசிகர்களின் வரவேற்பு, திரையரங்க வசூல் எனப் பல அம்சங்கள் இந்தத் தீபாவளி ரேஸின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கப் போகின்றன. இதில் வெற்றிக் கொடியை உயர்த்தப்போவது யார் என்பதை ரசிகர்களின் தீர்ப்பும் திரையரங்க வசூலும் சொல்லும்!