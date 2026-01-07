7th January 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

அதிரடியாக உயர்ந்த ஜனநாயகன் படத்தின் டிக்கெட் விலை.. வெளியான லேட்டஸ்ட் தகவல்.!!

by jothika lakshu087
How much is the price of a ticket for the movie JanaNayagan

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் தளபதி விஜய். இவரது நடிப்பில் ஜனநாயகன் என்ற திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது.

எச் வினோத் இயக்கத்திலும் கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பிலும் உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார் இது விஜயின் கடைசி படம் என்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு எக்கச்சக்கமாக இருந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் தற்போது இந்த படத்தின் டிக்கெட் விலை குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.படம் பார்க்க டிக்கெட்டை புக் பண்ண விலை கேட்டபோது அப்போது வந்து வாங்கிக்கோங்க ஷண்முகா 600 லட்சுமி 800 சத்தியபாமா 1000 என்று கூறியுள்ளனர்.

இந்த ஆடியோ பதிவு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. விஜயின் கடைசி படத்திற்கான டிக்கெட் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பது ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

How much is the price of a ticket for the movie JanaNayagan