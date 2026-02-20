26.6 C
Chennai
20th February 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

விஜய் ரசிகர்களுக்கு ‘நல்ல’ செய்தி – விரைவில் ‘ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ்..?

by dinesh kumar0111
'Good' news for Vijay fans - 'Jananayagan' to release soon..?

விஜய் ரசிகர்களுக்கு ‘நல்ல’ செய்தி – விரைவில் ‘ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ்..?

விஜய் நடித்துள்ள ‘ஜனநாயகன்’ படம் ரிலீஸ் தொடர்பாக, பலரும் தெரிவிக்கும் பதில், தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகுதான் என்பதாகவே இருக்கிறது. இந்நிலையில் படத்தின் ரிலீஸ் குறித்த சென்சார் தகவல் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

படத்திற்கான சென்சார் வழக்கை ஜனநாயகன் படக்குழு வாபஸ் பெற முடிவெடுத்தது மட்டும் இல்லாமல், படத்தை சென்சார் குழு சொல்வதைப் போல மாற்றங்களை செய்யவும் தயாராக இருப்பதாக பேச்சுகள் எழுந்தது. இது மட்டும் இல்லாமல் ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு செல்லவும் படக்குழு தயாராகி விட்டதாகவும். அதற்காக படக்குழு விண்ணப்பித்து உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

படத்தை ரிவைசிங் கமிட்டி பார்ப்பதற்கே இன்னும் நேரம் ஒதுக்கவில்லையாம். அதாவது படத்தை இந்த வார இறுதியான இன்றும் நாளையும் ரிவைசிங் கமிட்டி தரப்பில் பார்த்து விடுவார்கள் என்று பலரும் எதிர்பார்த்த நிலையில், அவர்களின் ரிவைசிங் பட்டியலிலேயே ஜன நாயகன் படம் இன்னும் இடம் பெறவில்லையாம். இது மட்டும் இல்லாமல், படத்தை இந்த தேதியில் தான் பார்க்க திட்டமிட்டுள்ளோம் என்று படக்குழுவினருக்கும் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வரவில்லையாம். இதனால் மொத்த படக்குழுவும் செம அப்செட்டில் இருக்கிறதாம்.

படம் பிப்ரவரி மாதத்தில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், தற்போது அதற்கான வாய்ப்புகளும் குறைந்து கொண்டே வருகிறதாம். இந்த தகவல் தற்போது திரையுலகில் வேகமாக பரவி வருவதால் பிப்ரவரி மாதத்தில் மீதம் உள்ள வெள்ளிக்கிழமைகளில் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய பரபரப்பாக தயார் ஆகி வருகிறார்களாம். ஏற்கனவே சிவகார்த்திகேயனின் தயாரிப்பில் உருவான படமான தாய் கிழவி படம் ரிலீஸ்க்கு தயாரான நிலையில், மற்ற சின்ன படெஜ்ட் படங்களும் ரிலீஸ்க்கு தயாராகி வருகிறதாம். அதே நேரத்தில் விஜய் ரசிகர்களை ஆறுதல் படுத்தும் விதமாக வரும் 27ஆம் தேதி அவரது தெறி படத்தை ரீ ரிலீஸ் செய்கிறார் தயாரிப்பாளர் தாணு என்றும் கூறப்படுகிறது.

'Good' news for Vijay fans - 'Jananayagan' to release soon..?
‘Good’ news for Vijay fans – ‘Jananayagan’ to release soon..?