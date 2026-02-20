26.6 C
கமல் வழியில் கலக்கல்…அமெரிக்காவில் ஏ.ஐ. படிக்கச் சென்ற சிம்பு!

by dinesh kumar057
கமல் வழியில் கலக்கல்…அமெரிக்காவில் ஏ.ஐ. படிக்கச் சென்ற சிம்பு!

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு ‘அசுரன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். அவரின் திரைப் பயணத்தில் மிக முக்கியமான படமாக அரசன் இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

இந்நிலையில் அரசன் படப்பிடிப்புக்கு பிரேக் விட்டிருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்தில் ஓய்வு எடுக்காமல் அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருக்கிறாரார் சிம்பு. அதாவது ஏ.ஐ. குறித்து படிக்கச் சென்றிருக்கிறார். தன்னை அப்டேட் செய்து கொள்ள சிம்பு அமெரிக்காவுக்கு சென்றது பற்றி அவர் தரப்பில் இதுவரை எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை.

முன்னதாக கமல் ஹாசன் அமெரிக்காவில் தங்கி ஏ.ஐ. குறித்து படித்தார் என்பது நினைவிருக்கலாம். புதிதாக ஒரு விஷத்தை கற்க வயது தடை அல்ல என்று கமல் நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் என ரசிகர்கள் பாராட்டினார்கள். இந்நிலையில் சிம்புவும் கமலை போன்றே தொழில்நுட்பம் குறித்து படிக்க ஆர்வம் காட்டியிருப்பதில் ஆச்சரியமில்லை. ஆம், சகலகலா வல்லவர்கள் இருவரும்.!

