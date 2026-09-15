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திஷா சலியன் மரண வழக்கு: சிபிஐ FIR பதிவு!

by Suresh055
Disha Salian Death Case CBI Registers FIR!

மறைந்த பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் முன்னாள் மேலாளர் திஷா சலியன் மரண வழக்கில், மத்திய குற்றப்புலனாய்வுத் துறை (CBI) முதல் தகவல் அறிக்கையை (FIR) பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளது.

சிபிஐ பதிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படும் FIR-ல் சிவசேனா தலைவர் ஆதித்ய தாக்கரே மற்றும் அவரது தந்தையும் மகாராஷ்டிராவின் முன்னாள் முதலமைச்சருமான உத்தவ் தாக்கரே ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், நடிகர்கள் டீனோ மோரியா, சூரஜ் பஞ்சோலி, ரியா சக்ரவர்த்தி மற்றும் அவரது சகோதரர் ஷோவிக் சக்ரவர்த்தி உள்ளிட்டோரின் பெயர்களும் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

திஷா சலியன் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு ஜூன் 8-ஆம் தேதி மும்பை மாலாடு பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 12-வது மாடியில் இருந்து விழுந்து உயிரிழந்தார். இதற்கு சில நாட்களுக்குப் பிறகு, ஜூன் 14-ஆம் தேதி சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் உயிரிழந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டார்.

திஷா சலியன் மரணத்தை மும்பை போலீசார் முன்னதாக தற்கொலை எனக் கூறி விசாரணையை முடித்திருந்த நிலையில், தற்போது சிபிஐ வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த விசாரணையில் அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

குறிப்பு: FIR-ல் ஒருவரின் பெயர் இடம்பெறுவது மட்டும் அவர் குற்றம் செய்ததாக நிரூபிப்பதில்லை; விசாரணையின் முடிவுகள் மற்றும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையிலேயே குற்றப்பொறுப்பு தீர்மானிக்கப்படும்.