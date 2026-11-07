‘ஓம்’ பட விழாவில் அரசியல் பேசினாரா தனுஷ்? ரசிகர்கள் மத்தியில் சொன்ன கருத்து!

ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ‘ஓம்’. இப்படத்தில் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர். மலையாளத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான மம்முட்டி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இப்படம் வரும் 20-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
இதற்கிடையே, சென்னையில் நடைபெற்ற ‘ஓம்’ திரைப்பட விழாவில் நடிகர் தனுஷ் கலந்துகொண்டு ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசினார். அப்போது அவர், “நாம் என்ன பேசினாலும் சிலர் ஏதாவது ஒன்றைப் பேசிக்கொண்டுதான் இருப்பார்கள். எனவே, நமது மனதில் பட்டதைத் தைரியமாகப் பேசலாம். மற்றவர்கள் ஏதாவது பேசுவார்கள் என்பதற்காக நமது கருத்துகளை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்க முடியாது.
புதிதாக ஒன்று உருவாகும்போது அதிர்வு இருக்கத்தான் செய்யும். அந்த அதிர்வு நல்லதற்காக மட்டுமே பயன்பட வேண்டும். மழைக்காலங்களில் தேவைப்படுபவர்களுக்கு ரசிகர்கள் தங்களால் இயன்ற உதவிகளைச் செய்ய வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வரப்போவதாக அவ்வப்போது தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், அவரது சமீபத்திய செயல்பாடுகளும் அரசியல் குறித்த விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இத்தகைய சூழலில், சென்னையில் நடைபெற்ற திரைப்பட விழாவில் தனுஷ் பேசிய கருத்துகள் தற்போது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளன.