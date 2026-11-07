மீண்டும் சண்டியர் ஆக வருகிறார் கமல்!

உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் நடிப்பில், இயக்குநர் எஸ்.யு. அருண்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திற்கு ‘சண்டியர்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
‘சித்தா’, ‘வீர தீர சூரன்’ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய எஸ்.யு. அருண்குமார் இப்படத்தை இயக்குகிறார். அனிருத் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.
மதுரையைப் பின்னணியாகக் கொண்டு, முழுக்க முழுக்க ஆக்ஷன் நிறைந்த கிராமத்துக் கதைக்களத்தில் இப்படம் உருவாகவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், சிஜி தொழில்நுட்பம் மூலம் டீ-ஏஜிங் செய்யப்படாமலும், நடனப் பாடல்கள் இடம்பெறாமலும் யதார்த்தமான தோற்றத்தில் கமல்ஹாசன் நடிக்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கமல்ஹாசனின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மற்றும் புரோமோ வீடியோ வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், கடந்த 2004-ஆம் ஆண்டு கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளியான ‘விருமாண்டி’ திரைப்படத்திற்கு முதலில் ‘சண்டியர்’ என்றுதான் பெயரிடப்பட்டிருந்தது. பின்னர் ஏற்பட்ட எதிர்ப்புகளைத் தொடர்ந்து படத்தின் தலைப்பு ‘விருமாண்டி’ என மாற்றப்பட்டது. தற்போது பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதே ‘சண்டியர்’ தலைப்பை கமல்ஹாசன் தனது புதிய படத்திற்குப் பயன்படுத்த உள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
SANDIYAR
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— Raaj Kamal Films International (@RKFI) November 6, 2026