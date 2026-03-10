27.5 C
Chennai
11th March 2026
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

நடிகர் விஷாலுக்கு நன்றி சொன்ன தினக்கூலி தொழிலாளி குடும்பம்!

by Suresh033
Daily wage worker family thanks actor Vishal!

11 வயதான ரிதிஷ், பிறந்தது முதல் கடுமையான மாற்றுத்திறனுடன் இருந்து கடந்த 10 ஆண்டுகளாக முழுமையாக ஊனமுற்ற நிலையில் உள்ளார். அவரின் தாய் பிறந்ததும் அவரை விட்டுச் சென்றதால், தாத்தா திரு. குமார் மற்றும் பாட்டி திருமதி மாலா ஆகியோர் மிகுந்த கஷ்டத்துடன் அவரை பராமரித்து வருகின்றனர். தந்தை திரு. முருகன் தினக்கூலி தொழிலாளராக வேலை செய்து குடும்பத்தை நடத்தி வருகிறார்.

ரிதிஷ் தற்போது ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் மாதந்தோறும் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையை கருத்தில் கொண்டு, தேவி சமூக மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளையிடம் மருத்துவ செலவுகள் மற்றும் அடிப்படை தேவைகளுக்காக உதவி கோரப்பட்டது.

இதனை அறிந்த உடனே, திரு. விஷால் அவர்கள் ரிதிஷின் பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவ தேவைகளுக்காக மாதந்தோறும் ₹4,300 உதவி வழங்க ஒப்புதல் அளித்தார்.

மேலும், அறக்கட்டளை சார்பில் ரிதிஷின் வீட்டிற்கு சென்று படுக்கை, படுக்கை சீட்டுகள், மளிகைப் பொருட்கள், Huggies, மருந்துகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து உணவுகள் வழங்கப்பட்டன. அவசர தேவைக்காக ₹4,300 பணமாகவும் வழங்கப்பட்டது.