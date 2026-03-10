நடிகர் விஷாலுக்கு நன்றி சொன்ன தினக்கூலி தொழிலாளி குடும்பம்!

11 வயதான ரிதிஷ், பிறந்தது முதல் கடுமையான மாற்றுத்திறனுடன் இருந்து கடந்த 10 ஆண்டுகளாக முழுமையாக ஊனமுற்ற நிலையில் உள்ளார். அவரின் தாய் பிறந்ததும் அவரை விட்டுச் சென்றதால், தாத்தா திரு. குமார் மற்றும் பாட்டி திருமதி மாலா ஆகியோர் மிகுந்த கஷ்டத்துடன் அவரை பராமரித்து வருகின்றனர். தந்தை திரு. முருகன் தினக்கூலி தொழிலாளராக வேலை செய்து குடும்பத்தை நடத்தி வருகிறார்.
ரிதிஷ் தற்போது ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் மாதந்தோறும் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையை கருத்தில் கொண்டு, தேவி சமூக மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளையிடம் மருத்துவ செலவுகள் மற்றும் அடிப்படை தேவைகளுக்காக உதவி கோரப்பட்டது.
இதனை அறிந்த உடனே, திரு. விஷால் அவர்கள் ரிதிஷின் பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவ தேவைகளுக்காக மாதந்தோறும் ₹4,300 உதவி வழங்க ஒப்புதல் அளித்தார்.
மேலும், அறக்கட்டளை சார்பில் ரிதிஷின் வீட்டிற்கு சென்று படுக்கை, படுக்கை சீட்டுகள், மளிகைப் பொருட்கள், Huggies, மருந்துகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து உணவுகள் வழங்கப்பட்டன. அவசர தேவைக்காக ₹4,300 பணமாகவும் வழங்கப்பட்டது.
