வா… வா… என் தேவதையே… குட் நியூஸ் சொன்ன அட்லீ!

by Suresh072
“Come, come, my angel…” – Atlee shares good news!

தமிழ் சினிமாவில் வெற்றிப் படங்களின் இயக்குநராக திகழும் Atlee மீண்டும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை பகிர்ந்துள்ளார். ராஜா ராணி, தெறி, மெர்சல், பிகில் போன்ற ஹிட் படங்கள் மூலம் முன்னணி இயக்குநராக உயர்ந்த அவர், பின்னர் பாலிவுட் நடிகர் Shah Rukh Khan நடித்த ஜாவான் படத்தின் மூலம் பான் இந்தியா அளவில் பெரும் வெற்றி பெற்றார்.

தற்போது Allu Arjun நடிப்பில் ‘ராக்கா’ படத்தை இயக்கி வரும் அட்லீ, கடந்த ஜனவரி மாதம் தனது மனைவி Priya Atlee கர்ப்பமாக இருப்பதாக அறிவித்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற வளைகாப்பு விழாவின் புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின.

இந்நிலையில், அட்லீ–ப்ரியா தம்பதிக்கு இரண்டாவது குழந்தையாக அழகான பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்ட இந்த தம்பதிக்கு ஏற்கனவே ‘மீர்’ என்ற ஆண் குழந்தை உள்ளார். தற்போது பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளதால், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பாகியுள்ளது.

இச்செய்தியை அறிந்த ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலக நண்பர்கள் அட்லீ தம்பதிக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.