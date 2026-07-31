31st July 2026
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‘சியான் 63’ முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவு… அடுத்த கட்ட ஷூட்டிங்கிற்கு தயாராகும் படக்குழு!

by Suresh073
Chiyaan 63 Completes First Schedule of Shooting

நடிகர் விக்ரம் – இயக்குநர் ஆனந்த் ஷங்கர் கூட்டணியில் 2016-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘இருமுகன்’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்த வெற்றி கூட்டணி தற்போது மீண்டும் இணைந்துள்ள புதிய திரைப்படம் தற்காலிகமாக ‘சியான் 63’ என்ற பெயரில் உருவாகி வருகிறது.

இந்தப் படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது அந்த கட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், அதற்கான பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.

‘சியான் 63’ படத்தில் விக்ரமுடன் ரியா ஷிபு, ஊர்வசி, எம்.எஸ். பாஸ்கர், ஷாமி திலகன், சம்யுக்தா ஹெக்டே உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார்.

முன்னதாக வெளியான ‘இருமுகன்’ திரைப்படம் உளவுத்துறை அதிகாரியை மையமாகக் கொண்ட ஆக்‌ஷன் திரில்லராக அமைந்து ரசிகர்களின் பாராட்டைப் பெற்றது. அதன் பின்னர் மீண்டும் ஆனந்த் ஷங்கர் – விக்ரம் கூட்டணி இணைந்துள்ளதால், ‘சியான் 63’ மீதும் ரசிகர்களிடையே பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.