‘ஜனநாயகன்’ வெற்றிக்கு விஜய்யின் மேஜிக்கே காரணம்: தயாரிப்பாளர் கே. வெங்கட் நாராயணா

இயக்குநர் எச். வினோத் இயக்கத்தில், நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 23-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், பிரகாஷ் ராஜ், மமிதா பைஜூ உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்துள்ளார்.
விஜய்யின் திரைப்பயணத்தின் கடைசி படமாக உருவான ‘ஜனநாயகன்’, ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வசூலிலும் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது. இந்த நிலையில், படத்தின் தயாரிப்பாளரும் கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளருமான கே. வெங்கட் நாராயணா, படத்தின் வெற்றி குறித்து தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
அவர் கூறுகையில், “படத்தை உருவாக்குவது எளிதாக இருந்தாலும், வெளியீட்டுக்கு முன் பல சவால்களை எதிர்கொண்டோம். தணிக்கைச் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம், படத்தின் முழு பதிப்பு இணையத்தில் கசிந்த பைரசி பிரச்சினை உள்ளிட்ட பல தடைகள் இருந்தன. சான்றிதழ் கிடைத்த பிறகு, சரியான நேரத்தில் படத்தை ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே எங்களின் முக்கிய இலக்காக இருந்தது. விஜய்யின் கடைசிப் படம் என்பதால், ரசிகர்கள் கொண்டாடும் வகையில் வெளியிட வேண்டும் என்பதில் முழு கவனம் செலுத்தினோம்” என்றார்.
மேலும், “பொங்கல் பண்டிகை அல்லது தேர்தல் விடுமுறை காலத்தில் படம் வெளியாகியிருந்தால் வசூல் இன்னும் அதிகமாக இருந்திருக்கும். இருப்பினும், தற்போதைய சூழலிலும் ‘ஜனநாயகன்’ பெற்றிருக்கும் இந்த வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் விஜய்யின் நட்சத்திர அந்தஸ்து, அவரது திரை மேஜிக் மற்றும் ரசிகர்களுடனான உணர்வுப்பூர்வமான பிணைப்புதான்” எனத் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, இயக்குநர் எச். வினோத் அளித்த பேட்டியில், ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு மத்திய தணிக்கை வாரியம் ‘A’ சான்றிதழ் வழங்கியது வசூல் ரீதியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. ‘U/A’ சான்றிதழ் கிடைத்திருந்தால் குடும்ப ரசிகர்களின் வருகை மேலும் அதிகரித்து, படத்தின் வசூல் புதிய உயரத்தை எட்டியிருக்கும் என்று கூறியிருந்தார்.
அரசியல் வாழ்க்கையில் முழு கவனம் செலுத்தி வரும் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், ‘ஜனநாயகன்’ ரசிகர்களுக்கு ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான அனுபவமாக மாறி, திரையரங்குகளில் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது.