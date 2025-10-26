விஜய் சேதுபதி கேட்ட கேள்வி, போட்டியாளர்களின் பதில் என்ன? வெளியான முதல் ப்ரோமோ.!!

தமிழ் சின்னத்திரை இல் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று பிக் பாஸ். இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது எட்டு சீசன்கள் முடிந்து ஒன்பதாவது சீசன் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.
தற்போது வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் விஜய் சேதுபதி போட்டியாளர்களிடம் கனி தலைமையிலான வீடு எப்படி இருந்தது என்று விஜய் சேதுபதி கேள்வி கேட்டுள்ளார். அதற்கு கம்ருதீன் இப்படியும் இருந்தாங்க அப்படியும் இருந்தாங்க என்று சொல்லுகிறார். உடனே கம்ருதீன் மற்றும் பார்வதி இருவரும் பொறுமையாக பேச ஜெயில்ல இருந்த மாதிரியே பேசாதீங்க எல்லாருக்கும் கேக்குற மாதிரி சத்தமா பேசுங்க என்று சொல்லுகிறார். பிறகு விஜய் சேதுபதி பார்வதி பண்ணியது போல ஆக்சன் பண்ணி காட்டுகிறார்.
இந்த ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
#Day21 #Promo1 of #BiggBossTamil
Bigg Boss Tamil Season 9 – இன்று இரவு 9:30 மணிக்கு நம்ம விஜய் டிவில.. #BiggBossTamilSeason9 #OnnumePuriyala #BiggBossSeason9Tamil #BiggBoss9 #BiggBossSeason9 #VijaySethupathi #BiggBossTamil #BB9 #BiggBossSeason9 #VijayTV #VijayTelevision pic.twitter.com/RvIWLHm9aa
— Vijay Television (@vijaytelevision) October 26, 2025