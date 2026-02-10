10th February 2026
‘வலை’​யில் 2 வேடங்​களில் நடிக்கும் அதர்வா முரளி..கதை என்ன தெரியுமா?

by dinesh kumar084
‘வலை’​யில் 2 வேடங்​களில் நடிக்கும் அதர்வா முரளி..கதை என்ன தெரியுமா?

அதர்வா முரளி இரட்டை வேடங்​களில் நடிக்​கும் படத்​துக்கு ‘வலை’ என்று தலைப்பு வைத்துள்​ளனர். இதை ஜீவா சங்​கர் ஒளிப்​ப​திவு செய்து இயக்​கி​யுள்​ளார். இவர், ‘நான்’, ‘அமர காவி​யம்’ போன்ற படங்​களை இயக்​கிய​வர்.

ரூபா மஞ்​சரி, வாணி போஜன், முரளி சர்​மா, ஆடு​களம் நரேன், அர்​ஜாய் உள்பட பலர் நடித்​துள்​ளனர். ராது இன்ஃ​போ டெ​யின்​மென்ட் சார்​பில் பெப்சி வி.எஸ்​.​பால​முரளி தயாரித்​துள்ள இப்​படத்​துக்கு ஜிப்​ரான் இசை அமைத்​துள்​ளார். படம் பற்றி ஜீவா சங்​கர் கூறும்​போது,

‘ராமேஸ்​வரம் பின்னணியில் இப்​படம் உரு​வாகியுள்​ளது. சரா மற்​றும் குட்டி என 2 கதா​பாத்​திரங்​களைச் சுற்றி இப்​படத்​தின் கதை நகர்​கிறது. அந்த 2 கதா​பாத்​திரங்​களி​லும் அதர்வா முரளி நடித்​துள்​ளார். மீனவர் சமூகத்​தின் வாழ்க்​கையை பேசும் இப்​படம், பழி​வாங்​கும் கதை​யாக உரு​வாக்​கப் பட்​டுள்​ளது. படப்​பிடிப்பு முடிந்​து, போஸ்ட் புரொடக்சன் பணி​கள் இறு​திக் ​கட்​டத்தை எட்​டி​யுள்​ளது’ என தெரிவித்துள்ளார்.

இச்சூழலில் சூரி நடிப்பில் ‘மண்டாடி’ படம் உருவாகி, விரைவில் வெளியாகவுள்ளது. இப்படம் கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றுள்ளது. இப்படத்தின் கதைக்களம் மீனவர்கள் பற்றியது என கூறப்படுகிறது.

