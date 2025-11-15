15th November 2025
Trending now

எடையை குறைத்து ஒல்லியாக கடுமையாக ஒர்க்…

பிரபல பாடகியிடம் காதலில் விழுந்த அனிருத்..…

உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மான நடிகர்…

எழில் எடுத்த முடிவு. கடைசியில் காத்திருந்து…

மனைவி ஷாலினியுடன் அவுட்டிங் சென்ற அஜித்..…

விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த விக்னேஷ் சிவன்…

வாழ்க்கை கொடுத்த SPB மரணத்திற்கு வாய்…

தனி ஒருவன் 2 படத்தின் வில்லனாக…

பிக்பாஸ் 4-ல் பங்கேற்க இருந்த நடிகையை…

கருப்பு நிற பெயிண்ட் அடித்து ஆளே…

Tamilstar
News Tamil News சினிமா செய்திகள்

அரசன் படத்தை இசையமைக்க அனிருத்தின் சம்பளம் இவ்வளவா? வெளியான தகவல்.!!

by jothika lakshu088
Anirudh salary for Arasan movie

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர் சிம்பு.இவர் தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அரசன் என்ற படத்தில் நடிக்க உள்ளார் இந்த படத்தின் அறிவிப்பு வீடியோ சமீபத்தில் வெளியாகியிருந்தது.

இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எக்கச்சக்கமாக இருந்து வரும் நிலையில் தற்போது இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார் என்ற தகவலும் வெளியாகி இருந்தது.

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அனிருத் இசையமைப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் இந்த நிலையில் தற்போது இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க பத்து கோடி முதல் 15 கோடி வரை சம்பளம் வாங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்த தகவல் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

Anirudh salary for Arasan movie
Anirudh salary for Arasan movie